Mondiali di ciclismo a Montreal, Filippo Ganna è d’argento a cronometro

MONTREAL – Una soddisfazione tramutatasi in medaglia, nella bacheca di Filippo Ganna. Ai Campionati Mondiali di ciclismo su strada di Montreal 2026, il fuoriclasse piemontese di Vignone conquista una splendida medaglia d’argento nella prova individuale a cronometro élite maschile, al termine di una gara in progressione.

Sbarcato in Canada con l’ambizione dichiarata di contendersi la maglia fino all’ultimo metro, il gigante azzurro ha pagato dazio nella prima parte del tracciato, accusando un ritardo troppo consistente già al primo rilevamento cronometrico intermedio. Un gap che ha spento sul nascere il duello diretto per l’oro iridato, ma che non ha scalfito la determinazione dell’atleta.

Con una seconda metà di gara straordinaria, pedalando a oltre 51,3 km/h di media, Ganna ha alzato nettamente il ritmo, scavalcando uno dopo l’altro gli avversari nella rincorsa al podio e fermando il cronometro al traguardo con un distacco di 57″31 dal vincitore.

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