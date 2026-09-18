Torino pedonalizza via Roma, ma sotto i portici passano bici e monopattini

TORINO – Lo scontro che sui social è praticamente quotidiano tra automobilisti, pedoni e ciclisti, a Torino si tinge di un nuovo capitolo, che riguarda la pedonalizzazione di via Roma.

La nuova via Roma pedonalizzata è stata appena inaugurata ed ha raccolto pareri vari (per lo più positivi, con qualche polemica legata alla mancanza di spazi verdi) ma è una vecchia diatriba che torna di attualità.

Cosa ci fanno le biciclette sotto i portici?

Alcuni scatti pubblicati nelle ultime ore dal fotografo Giorgio Borio mostrano infatti una serie di persone che percorrono i portici di via Roma in bicicletta e monopattino. Non è certo una novità.

Le immagini hanno sollevato inevitabilmente polemiche per il mancato rispetto delle regole della strada e per la pericolosità del gesto. Le foto sono state condivise nei vari gruppi social, dove si è scatenato il dibattito.

Cosa dice il codice della strada

E’ bene ricordare che il codice della strada prevede che sotto i portici e nelle aree pedonali le biciclette e i monopattini debbano essere portate a mano, quindi accompagnate e non utilizzate, tranne nelle aree pedonali promiscue, dove è però chiaramente indicato.

Nel caso specifico però il dubbio non si pone, in quanto i ciclisti ritratti si stanno muovendo in bicicletta direttamente sotto i portici di via Roma.

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