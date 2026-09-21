Biella, Elsa Rubino torna a scuola dopo Crans-Montana: Affrontate le difficoltà con un sorriso

BIELLA –

“Non spaventatevi davanti alle difficoltà della vita, ma affrontate tutto con un sorriso”. È il messaggio che Elsa Rubino ha voluto lasciare agli studenti dell’Itis di Biella, incontrando le classi che hanno seguito da vicino la sua storia dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

La giovane, la scorsa settimana, era tornata tra i banchi del liceo Sella di Biella dopo mesi di cure. Ora ha scelto di raccontare la sua esperienza anche agli studenti dell’Itis. Una scelta legata anche alla presenza nell’istituto della zia Francesca Donatelli, insegnante di Lettere. I suoi studenti, insieme alle loro famiglie, hanno seguito con partecipazione le vicende di Elsa dal primo gennaio 2026 fino al suo rientro a casa.

Davanti ai ragazzi, Elsa ha ripercorso la notte dell’incendio nella discoteca, raccontando i momenti della fuga, i tentativi di mettersi in salvo, l’aiuto ricevuto dai turisti e l’arrivo dei primi soccorritori.

“Una volta fuori, ogni ferito urlava, tutti chiedevano aiuto e i soccorritori non sapevano più su chi intervenire”, ha raccontato.

Poi ha parlato dei mesi trascorsi in ospedale e del lungo percorso di recupero. Oggi Elsa sta cercando di riprendere in mano la propria vita, anche nel ricordo degli amici che non sono riusciti a tornare da Crans-Montana.

Da qui il messaggio rivolto ai ragazzi: “Sorridete sempre, ai vostri genitori, ai vostri amici, godete delle piccole cose e non date mai nulla per scontato”.

E poi un invito ancora più forte: “Vivete, vivete per chi non può più vivere; ridete per chi non può più farlo. Vivete per loro, pensando a loro”.

Elsa ha spiegato che è quello che cerca di fare ogni giorno, dedicando un pensiero agli amici che ha perso: “Un pensiero e un sorriso a Riccardo, Achille, Sofia e a tutti gli altri amici che a Crans-Montana non ce l’hanno fatta”.

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