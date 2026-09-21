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Eurovolley a Torino, Italia e Finlandia vincono i primi due ottavi di finali
Eurovolley a Torino
TORINO – E’ cominciata l’avventura torinese del Campionato Europeo di Volley. Italia e Finlandia si sono aggiudicati i primi due ottavi di finale e si incontreranno mercoledì nei quarti per conquistare un posto in semifinale.
Gli azzurri di De Giorgi hanno dominato la Danimarca 3-0 con parziali 25-22, 25-16, 25-11 e un incontro mai in dubbio. La festa davanti ad un Palavela pieno e rimoroso.
Prima della partita degli azzurri la Finlandia aveva avuto la meglio sulla Grecia al quinto set. 3-2 il finale. Mercoledì 23 alle 21 Italia e Finlandia si cgiocheranno al PalaVela un posto in semifinale.
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