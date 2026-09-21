Eurovolley, la Slovenia batte la Serbia e vola ai quarti

TORINO – Sarà la Slovenia ad occupare l’ultimo posto disponibile nei quarti di finale del Campionato Europeo di volley maschile che si giocheranno mercoledì 23 a Torino.

Il PalaVela è stato teatro della partita tra Slovenia e Serbia, che ha avuto un indirizzo ben preciso fin dall’inizio. Dopo i primi due set persi 25-14 e 25-13 la Serbia ha provato a reintrare in partita ma gli sloveni nel momento decisivo hanno mostrato i denti imponendosi 25-22. Alla fine il risultato è stato netto: 3-0.

Mercoledì, sempre al PalaVela, si affronteranno Italia-Finlandia e Belgio-Slovenia, per garantirsi due posti nelle semifinali di Milano.

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