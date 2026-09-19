Causa uno scontro in piazza Cattaneo a Torino e fugge, si cerca una Toyota bianca

TORINO – Un grave scontro si è verificato nella mattina di venerdì in piazza Cattaneo a Torino. Due auto sono venute a contatto e una delle due, una Polo, ha subito i gravi danni che vedete nell’immagine.

Il conducente è rimasto ferito e trasportato al Cto. Le sue condizioni non sono gravi.

L’autista dell’altra auto, probabilment euna Toyota bianca, è invece fuggito senza prestare soccorso e la famiglia dell’uomo ferito ha diffuso sui social un appello per cercare di trovare qualcuno che abbia assistito allo scontro e possa aiutare ad individuare il responsabile fuggito.

L’episodio si è verificato alle 7 di mattina.

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