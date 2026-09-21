Italia-Sudafrica, il grande rugby torna all’Allianz Stadium di Torino

TORINO – Il grande rugby internazionale torna a Torino. Sabato 7 novembre gli Azzurri affronteranno il Sudafrica campione del mondo all’Allianz Stadium, nell’esordio interno dell’Italia nella prima edizione del nuovo Nations Championship, la competizione che riunisce le dodici migliori nazionali della scena internazionale.

Il calcio d’inizio è fissato alle 12.40, con diretta su Sky Sport. Per la Nazionale italiana sarà il primo appuntamento della stagione dopo il trittico estivo che ha visto Lamaro e compagni affrontare in trasferta Giappone, Nuova Zelanda e Australia.

Dopo la sfida di Torino, l’Italia affronterà i Pumas dell’Argentina il 14 novembre a Genova e le Fiji il 21 novembre a Udine. Il percorso porterà quindi alle finali in programma a Twickenham dal 27 al 29 novembre, quando le dodici squadre si affronteranno per determinare le posizioni conclusive della classifica.

Italia-Sudafrica, una sfida che torna a Torino

Quella dell’Allianz Stadium sarà la quarta sfida tra Italia e Sudafrica negli ultimi quattro anni. Una rivalità che affonda le proprie radici nel 1995, quando le due nazionali si affrontarono per la prima volta all’Olimpico di Roma.

Il confronto ha raggiunto uno dei momenti più importanti per il rugby italiano nel 2016, con la storica vittoria degli Azzurri sul Sudafrica al Franchi di Firenze. Le due squadre si sono poi ritrovate ai Mondiali del 2019 in Giappone e torneranno ad affrontarsi anche alla Rugby World Cup in Australia nel 2027, inserite nella stessa Pool B. E proprio a Torino le due squadre si sono incontrate lo scorso anno.

La partita di novembre rappresenterà dunque anche una nuova tappa di una rivalità destinata a proseguire nei prossimi anni.

Il ritorno del rugby all’Allianz Stadium

La sfida contro gli Springboks sarà il terzo appuntamento internazionale di rugby ospitato dall’Allianz Stadium di Torino. La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta domenica 20 settembre proprio all’interno dello stadio, in occasione di Juventus-Atalanta, alla presenza dei vertici della Federazione Italiana Rugby, di Juventus, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.

«A quindici anni dalla sua inaugurazione, l’Allianz Stadium conferma la propria vocazione a ospitare grandi eventi, sportivi e non, e a essere un punto di riferimento per il territorio», ha dichiarato Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer di Juventus, sottolineando la volontà dello stadio di continuare ad accogliere discipline diverse dal calcio.

Per l’assessore allo Sport del Comune di Torino Domenico Carretta, Italia-Sudafrica rappresenta invece un appuntamento capace di unire «spettacolo agonistico di livello mondiale» e valori propri del rugby, come rispetto, disciplina e lealtà.

Anche la Regione Piemonte ha sottolineato la ricaduta dell’evento sul territorio. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Paolo Bongioanni hanno evidenziato come la presenza dei campioni del mondo a Torino rappresenti un’occasione di visibilità internazionale per il Piemonte.

Biglietti già in prevendita

La prevendita per Italia-Sudafrica del 7 novembre è già aperta attraverso il circuito TicketOne della Federazione Italiana Rugby.

Per la FIR, il ritorno della Nazionale all’Allianz Stadium rappresenta anche un’occasione per consolidare il rapporto costruito negli ultimi anni con Torino e il Piemonte. «Italia-Sudafrica non è una partita come le altre», ha sottolineato Vittorio Musso, consigliere federale FIR, ricordando che sarà la prima gara della nuova stagione degli Azzurri e il primo appuntamento italiano del Nations Championship.

A Torino tornerà anche Giovanbattista Venditti, oggi manager della Nazionale ed ex ala azzurra. Venditti ha ricordato il proprio passato contro gli Springboks e, in particolare, la vittoria di Firenze del 2016, nella quale andò anche a segno: un successo di cui proprio nel novembre 2026 ricorreranno i dieci anni.

«Torino è una sede ideale per l’Italia», ha aggiunto Venditti, citando le condizioni logistiche e infrastrutturali e il sostegno ricevuto dal pubblico durante gli appuntamenti precedenti.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 7 novembre alle 12.40: all’Allianz Stadium l’Italia di Gonzalo Quesada aprirà la propria stagione davanti ai campioni del mondo del Sudafrica, in una delle sfide più attese del nuovo Nations Championship.

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