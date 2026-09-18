Fermato a Mondovì un furgone diretto in Francia: nell’abitacolo nascosti monili d’oro

MONDOVI’ – Un furgone con targa francese, proveniente dall’hinterland milanese e diretto verso la Francia, è stato fermato per un controllo dalla Polizia Stradale di Mondovì lungo l’autostrada A6.

Durante la verifica, gli agenti hanno trovato nell’abitacolo numerosi monili in oro, nascosti in modo insolito: erano dentro un sacchetto di plastica, a sua volta infilato in un pannolino per neonato.

La conducente, secondo quanto riferito dalla Polizia, non avrebbe saputo fornire una spiegazione plausibile sulla provenienza dei gioielli. Gli oggetti sono stati quindi sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà ora accertarne la provenienza.

La Polizia invita chiunque riconosca tra gli oggetti sequestrati gioielli con caratteristiche simili a quelli eventualmente sottratti a contattare la Sottosezione della Polizia Stradale di Mondovì al numero 0174 566811 oppure all’indirizzo dipps201.051a@pecps.poliziadistato.it.

Di seguito la lista dei monili ritrovati:

1 bracciale rigido color oro con 9 monete incassate “Dos Pesos Estados Unidos Messicanos”; bracciale color oro semirigido con maglie rettangolari a greca; bracciale color oro con maglie rettangolari traforate contenente ognuna 3 pietre; bracciale color oro rosa a maglia piatta, lunghezza 22 cm; collana color oro lunghezza 60 cm con maglia catena piatta, doppia chiusura e ciondolo circolare privo della parte centrale; collana color oro lunghezza 38 cm con ciondolo color oro raffigurante due cuori intrecciati; collana tinta oro di 3 tonalità lunghezza 50 cm a maglie ovali ciascuna con due fori; collana color oro lunghezza 40 cm a sezione circolare con maglie intrecciate; collana color oro lunghezza 46 cm con ciondolo color oro a goccia con pietra liscia tipo perla; collana color oro lunghezza 50 cm a maglia rettangolare con ciondolo circolare raffigurante mezzobusto della Madonna; collana color oro lunghezza 46 cm con ciondolo raffigurante crocifisso color oro e 6 pietre; anello color oro con corona centrale priva di pietra e tre pietre per ciascun lato; anello color oro con 9 pietre incastonate color viola; anello color oro a finitura liscia con quattro pietre incastonate + 2 per ogni lato; anello color oro con pietra color rosa attorniata da 6 pietre di piccole dimensioni – 1 rosa e 1 verde – e incisione 463 A.R.; anello color oro decorato con figura irregolare realizzata a traforatura; anello color oro decorato con una fila di pietre con pietre di colore verde su entrambi i lati; anello color argento con pietra quadrangolare contornata da pietre di piccole dimensioni, e 2 pietre tonde ai lati; anello color argento con pietra circolare contornata da pietre di colore blu; anello color oro con 3 pietre tipo diamanti incastonate in decorazione ovale; anello color oro con 6 pietre tipo diamanti incastonati a forma rettangolare; anello color oro con pietra di colore blu e pietre tipo diamanti incastonati a forma di goccia sui lati; anello color oro con ovale raffigurante mezzobusto di colore bianco su sfondo arancione; anello color oro rosa con decorazione a forma di fiore e pietra centrale, con 6 piccole pietre disposte sulla circonferenza; anello color oro con pietra centrale tipo diamante, 4 piccole pietre di colore blu e 2 a goccia di colore rosa; anello sottile color oro con pietra turchese di forma ovale; Numero 3 orecchini color oro raffiguranti un delfino; un orecchino privo di gancio; coppia di orecchini color oro a forma di foglia; coppia di orecchini color oro a forma rettangolare ricurva con trafori a greca; Numero uno orecchino color oro a forma di cappello triangolare con 6 pendenti; moneta a forma circolare color oro 50 pesos; moneta circolare color oro 20 franchi riportante dicitura “Republique Francaise”; Cameo color oro a ciondolo con spilla di forma ovale raffigurante mezzobusto di donna di colore bianco su sfondo arancione; ciondolo di forma ovale con raffigurazione bianca su sfondo arancione di donna con vaso; ciondolo colore oro raffigurante sole / luna; ciondolo color oro di forma rettangolare raffigurante mezzobusto di una Madonna; ciondolo color oro a forma di cuore con parte centrale color rosso; medaglietta quadrangolare piatta con incisione sul fronte “12-6-38” e raffigurante sul recto mezzobusto della Madonna; ciondolo color oro a forma di croce a superficie liscia; ciondolo color oro raffigurante donna con vaso e diamante.

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