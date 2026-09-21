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PalaVela, il Belgio batte la Cechia e va ai quarti di EuroVolley

Nei quarti con la vincente tra Slovenia e Serbia
Gabriele Farina

Pubblicato

2 minuti fa

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TORINO – Il Belgio ha battuto la Cechia 3-1 conquistando così l’accesso ai quarti di finale dei Campionati Europei. Era questa la terza delle quattro partite che si giocano al PalaVela di Torino.

Per approfondire:

La Cechia parte bene e sorprende il Belgio vincendo il primo set 25-20, poi però i diavoli rossi prendono le misure e si aggiudicano 26-24 un combattuto secondo set.

A quel punto la partita cambia inerzia definitivamente e i due set decisivi il Belgio se li aggiudica in maniera netta 25-14 e 25-15.

Nei quarti il Belgio affronterà la vincente tra Slovenia e Serbia di questa sera.

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