In Piemonte è ancora estate: il 21 settembre temperature fino a 32 gradi

TORINO – Il calendario dice 21 settembre, ma in Piemonte le temperature continuano a ricordare pienamente l’estate. È il quadro descritto dal meteorologo Andrea Vuolo, che segnala per oggi massime fino a 30-32 °C sulla pianura piemontese, con valori analoghi anche nel fondovalle della Valle d’Aosta.

A rendere ancora più evidente la particolarità della situazione è lo zero termico, salito fino a circa 4.500 metri di quota. Secondo Vuolo, le temperature registrate in queste ore risultano fino a 7-8 °C superiori alle medie climatologiche tipiche della terza decade di settembre.

Il caldo settembrino raggiunge il suo picco

Il Piemonte continua a trovarsi sotto l’influenza di una struttura di alta pressione di origine subtropicale-marittima, presente sull’Europa occidentale. Una configurazione che ha favorito condizioni prevalentemente stabili e temperature decisamente elevate per il periodo.

Il picco del caldo viene raggiunto proprio nella giornata di lunedì 21 settembre. Nei prossimi giorni, però, la situazione è destinata a cambiare gradualmente.

Da martedì, infatti, l’alta pressione sarà lambita sul suo bordo orientale da correnti più fresche e umide provenienti dai quadranti nord-orientali, che riusciranno a infiltrarsi anche nei bassi strati dell’atmosfera sulla Pianura Padana.

Più nuvole tra martedì e mercoledì

Il cambiamento sarà inizialmente soprattutto nella nuvolosità. Tra martedì e mercoledì sono attesi addensamenti di nubi medio-basse sui fondovalle alpini e sulle pianure pedemontane, in particolare nel settore compreso tra Biellese e Cuneese.

Mercoledì mattina le nubi potranno estendersi a una parte più ampia del Piemonte. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, sono attesi ampi spazi soleggiati, soprattutto sulle pianure centro-orientali.

Giovedì è previsto un nuovo rinforzo dell’alta pressione, accompagnato dall’afflusso di correnti più asciutte nord-occidentali.

Temperature in calo, ma senza un vero ritorno al freddo

Il cambiamento più evidente riguarderà le temperature. Dopo i valori eccezionalmente elevati raggiunti oggi, le massime sono attese in graduale diminuzione.

Nei prossimi giorni, secondo le previsioni di Vuolo, i valori diurni si manterranno generalmente tra 21 e 26 °C sulle pianure e sulle colline, con possibilità di temperature localmente più alte nell’Alessandrino e nel Vercellese.

Un calo più deciso riguarderà soprattutto le temperature minime notturne a partire da giovedì. In pianura scenderanno diffusamente sotto i 15 °C, segnando un passaggio più netto verso condizioni tipiche dell’inizio dell’autunno.

In montagna, invece, il caldo in quota continuerà a farsi sentire: lo zero termico resterà intorno ai 4.000 metri sulle Alpi.

Insomma, l’estate settembrina non è ancora finita, ma dopo il picco raggiunto il 21 settembre il Piemonte si prepara a un graduale cambio di passo, con giornate ancora miti ma temperature decisamente più vicine a quelle attese per la fine di settembre.

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