Prezzi dei carburanti alle stelle: gasolio si conferma sopra 3,1 euro al litro in 6 comuni del Cuneese

CUNEO – La denuncia arriva direttamente dal Codacons: in autostrada il gasolio in modalità servito sfiora in diversi impianti la soglia psicologica dei 2,9 euro al litro, mentre sulla rete ordinaria alcuni distributori hanno iniziato a comunicare prezzi del diesel superiori ai 3,1 euro al litro. L’allarme dopo il monitoraggio dei listini comunicati dai gestori al Mimit.

Analizzando i prezzi praticati in questi giorni lungo la rete autostradale si scopre che su tre tratte il gasolio al servito è a un passo dai 2,9 euro al litro: sulla A11, A12 e A21 infatti un litro di diesel viene venduto a 2,899 euro, mentre la benzina costa oltre 2,7 euro/litro.

Complessivamente, continua l’associazione dei consumatori, su 13 autostrade il prezzo del gasolio in alcuni impianti supera i 2,8 euro al litro: 2,874 euro sulla A4 Milano-Brescia, 2,864 euro sulla Tangenziale di Napoli, 2,859 euro sulla A14 Bologna-Bari-Taranto e A22 Brennero-Modena, 2,844 euro sulla Diramazione A8/A26, 2,839 euro sulla A1 Milano-Napoli, 2,829 euro sulla A15 Parma-La Spezia e A24 Roma-L’Aquila, 2,819 euro sulla A13 Bologna-Padova, 2,814 euro sulla A5 Aosta-Quincinetto.

Volano i prezzi del gasolio speciale e normale: casi record in Piemonte

Ci sono poi i record di oltre 3 euro al litro per il gasolio speciale, che raggiunge i 3,048 euro sulla A4 Venezia-Trieste e i 3,019 euro sulla A21 Torino-Piacenza – evidenzia il Codacons.

Sulla rete ordinaria invece alcuni impianti hanno iniziato a comunicare prezzi per il gasolio normale superiore ai 3,1 euro al litro al servito: è il caso di Belvedere di Spinello in provincia di Crotone, che in base all’ultimo aggiornamento comunicato al Mimit vende un litro di diesel a 3,189 euro, mentre il Gasolio “Oro Diesel” è indicato a 3,269 euro/litro.

Ma un caso anomalo che viene sottoposto alla nostra attenzione dal Codacons è quello di ben 6 distributori Ip ubicati in provincia di Cuneo che hanno comunicato un prezzo del diesel normale pari a 3,103 euro/litro. Numeri su cui il Mimit deve fare chiarezza per capire se siano errori di comunicazione o prezzi effettivi praticati agli automobilisti.

Sempre sulla rete ordinaria il gasolio servito ha raggiunto 2,999 euro al litro a Torella dei lombardi, in provincia di Avellino; 2,997 euro/litro a Prato; 2,899 euro/litro a Petralla (Pa), 2,896 euro/litro ad Atessa (Ch).

L’Antitrust, rispondendo ad un esposto del Codacons, unica associazione che aveva denunciato nei mesi scorsi l’andamento anomalo dei listini alla pompa in Italia e il mancato trasferimento immediato dei tagli delle accise sui prezzi finali al pubblico, ha fatto sapere di non rilevare irregolarità nella formazione dei prezzi alla pompa.

Ma i prezzi alla pompa sono destinatati a salire ulteriormente su tutta la rete nazionale, considerato che dal prossimo 26 settembre il taglio delle accise sul gasolio verrà dimezzato a 5 centesimi (6,1 contando l’Iva) – conclude il Codacons.

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