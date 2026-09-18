Al Teatro Regio di Torino con 10 euro: per gli under 30 arrivano le tre Anteprime Giovani

TORINO – Un’opportunità pensata su misura per le nuove generazioni che viene spesso riproposta per vivere la grande opera a condizioni accessibili. In occasione dell’inaugurazione della Stagione 2026/2027, il Teatro Regio di Torino apre le porte al pubblico under 30 con tre serate speciali dedicate al Festival Verismo: quattro capolavori musicali proposti con biglietti a 10 euro.

La vendita scatterà giovedì 1° ottobre 2026 alle ore 11:00, in coincidenza simbolica con la Giornata Internazionale della Musica. A differenza della consueta finestra di acquisto a ridosso delle singole date, i biglietti per tutti e tre gli appuntamenti saranno messi a disposizione simultaneamente, permettendo ai ragazzi di comporre fin da subito il proprio itinerario all’interno del cartellone. A guidare Orchestra, Coro e Coro di voci bianche sarà il direttore musicale Andrea Battistoni, con le regie affidate a Daniele Menghini (per i titoli di Mascagni) e Francesco Micheli (al debutto al Regio per le opere di Leoncavallo).

Le tre serate e i quattro capolavori in scena

Il percorso mette a confronto i titoli cardine della tradizione verista con gemme meno battute, esplorando storie di ribellione giovanile, legami sociali e riscatto:

Martedì 13 ottobre (ore 20:00) – Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo: il dittico per antonomasia del Verismo mette a nudo passioni viscerali e il peso del giudizio collettivo, attraverso le figure di Santuzza e Nedda che lottano contro le imposizioni sociali. Per questa serata inaugurale, grazie a Intesa Sanpaolo, 180 giovani potranno accedere gratuitamente ritirando fino a due tagliandi a persona direttamente all’ingresso del Regio a partire dalle ore 18:00 del giorno dello spettacolo.

Venerdì 23 ottobre (ore 20:00) – La bohème di Ruggero Leoncavallo: la versione dell’opera firmata da Leoncavallo si trasforma, nella lettura di Micheli, in un Friends d’altri tempi. È il racconto di una comunità affiatata di giovani artisti parigini che condividono sogni, precarietà, amicizia e anticonformismo.

Giovedì 29 ottobre (ore 20:00) – Iris di Pietro Mascagni: un’opera simbolista e suggestiva ambientata in un Giappone immaginario, dove la protagonista difende la propria innocenza opponendosi con fermezza a un destino predeterminato da altri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese