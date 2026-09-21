Sarah Rizea è Miss Italia 2026: è nata a Moncalieri la nuova reginetta d’Italia

MONCALIERI – Da Moncalieri alla corona di Miss Italia. Sarah Maria Rizea è la nuova Miss Italia 2026. La 18enne, oggi savonese d’adozione e rappresentante della Liguria, ha conquistato il titolo nella finale al Castello di Santa Severa, portando con sé una storia che parla anche piemontese.

Sarah Rizea è infatti nata a Moncalieri l’8 novembre 2007. Un legame con il Piemonte che non si ferma al luogo di nascita: proprio a Torino ha mosso i primi passi nel nuoto artistico, all’Aquatica Torino, prima di costruire una carriera agonistica di alto livello.

Da Moncalieri alla Nazionale di nuoto artistico

Prima della passerella di Miss Italia, Sarah Rizea aveva già una lunga esperienza nel mondo dello sport. Fa parte della Nazionale assoluta italiana di nuoto artistico ed è atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Nel suo palmarès figurano risultati internazionali importanti. Nel 2024 ha conquistato l’argento agli Europei di Belgrado nel duo misto tecnico insieme a Filippo Pelati e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima. Nello stesso anno è arrivato anche il terzo posto alla World Cup Super Final di Budapest, mentre nel 2025 ha ottenuto un’altra medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Somabay.

Un curriculum costruito con anni di allenamenti e competizioni. La stessa Rizea ha raccontato di avere raccolto circa un centinaio di medaglie tra titoli nazionali e internazionali.

Miss Liguria, ma con radici a Moncalieri

Nel percorso verso Miss Italia, Sarah ha rappresentato la Liguria. Ha conquistato il titolo di Miss Liguria 2026 a Ospedaletti, ottenendo così il pass per la finale nazionale.

La sua storia, però, attraversa anche Torino e il Piemonte. È qui che ha iniziato il suo percorso nel nuoto artistico, prima di trasferirsi nel savonese e diventare una delle atlete italiane della disciplina.

La finale di Miss Italia ha quindi riportato sotto i riflettori una ragazza con un percorso particolare: dalla piscina alla passerella, passando per la Nazionale italiana e per una carriera sportiva costruita fin da giovanissima.

Ha appena finito il liceo e studia psicologia

Fuori dallo sport e dai concorsi di bellezza, Rizea ha concluso quest’anno il liceo linguistico e si è iscritta all’università, scegliendo psicologia. Nella biografia raccontata dalla Gazzetta dello Sport si descrive come una ragazza leale e comprensiva, indicando nella capacità di ascoltare uno dei propri punti di forza.

Una biografia che rende ancora più particolare la sua vittoria: la nuova Miss Italia arriva dalla Nazionale di nuoto artistico, ma le sue radici partono da Moncalieri.

Per il Piemonte, dunque, c’è un motivo in più per festeggiare: la corona di Miss Italia 2026 arriva al termine di un percorso iniziato anche sotto la Mole.

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