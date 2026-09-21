Torino, 85enne investito in corso Cosenza: trasportato al Cto

TORINO – Un uomo di 85 anni è stato investito da un’auto all’ora di pranzo di oggi, lunedì 21 settembre, in corso Cosenza, all’incrocio con via Agricola, a Torino.

L’anziano, residente in zona, stava attraversando la strada quando è stato travolto dall’auto e sbalzato per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno trasportato l’85enne all’ospedale Cto per le cure e gli accertamenti del caso. L’automobilista si è fermato subito dopo l’impatto.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Tra gli aspetti da chiarire anche se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali presenti nel tratto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese