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Furto di cavi di rame sulla linea Biella San Paolo-Novara: rallentata la circolazione dei treni

Il furto di cavi di rame ha avuto conseguenze sulla circolazione ferroviaria

Pubblicato

3 secondi fa

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BIELLA – Poco dopo la mezzanotte si è verificato un furto di cavi di rame che ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Per approfondire:

L’annuncio di Trenitalia

Come fa sapere Trenitalia, la circolazione risulta ancora rallentata tra Casaleggio e Agognate – sulla linea Biella San Paolo-Novara – per un furto di cavi di rame sulla linea.

I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e possono subire cancellazioni. Attive corse con bus.

Indagano le forze dell’ordine.

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