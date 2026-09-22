Furto di cavi di rame sulla linea Biella San Paolo-Novara: rallentata la circolazione dei treni

BIELLA – Poco dopo la mezzanotte si è verificato un furto di cavi di rame che ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

L’annuncio di Trenitalia

Come fa sapere Trenitalia, la circolazione risulta ancora rallentata tra Casaleggio e Agognate – sulla linea Biella San Paolo-Novara – per un furto di cavi di rame sulla linea.

I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e possono subire cancellazioni. Attive corse con bus.

Indagano le forze dell’ordine.

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