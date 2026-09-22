Torino: un ventenne è stato fermato per gli abusi sul dodicenne avvenuti al parco dell’Arrivore

TORINO – Sarebbe arrivato a una svolta il caso del dodicenne che ha subito abusi sessuali al parco dell’Arrivore.

Secondo quanto apprendiamo, un uomo è stato fermato nella serata di ieri dalla polizia: si tratta di un ventenne, gravemente indiziato di avere commesso l’abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla pm Eleonora Guerra titolare dell’indagine ed eseguito dagli investigatori della Squadra mobile della questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il presunto aggressore – un giovane di circa vent’anni – avrebbe avvicinato il minore all’interno di un cortile di zona. Lo ha fatto mostrandosi gentile, illudendolo con la promessa di un dolcetto e un viaggio in monopattino. A riportare la notizia è Torino Cronaca.

I due si sono così diretti verso strada Settimo, percorrendo circa un chilometro e mezzo fino a raggiungere l’area verde. Poi, però, la violenza che si è consumata in pochi drammatici minuti, nella notte di venerdì.

A rendere ancor più inquietante il quadro dettagliato dalle forze dell’ordine è quanto accaduto subito dopo. Terminata la violenza, il ventenne ha riaccompagnato la vittima verso casa, fermandosi prima in un minimarket del quartiere per acquistare i dolci promessi poco prima. L’aggressore ha poi raccomandato al dodicenne di non dire nulla a nessuno e di custodire quello che ha definito “il loro segreto”.

Una volta varcata la soglia di casa, tuttavia, il giovanissimo si è sciolto in un pianto liberatorio, raccontando l’incubo appena vissuto alla madre. La donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che hanno fatto scattare le indagini.

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