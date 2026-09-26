Con un tombino rompe la vetrata di un ristorante in centro e porta via l’incasso, ma perde una scarpa: 35enne arrestato a Torino

TORINO – Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per furto aggravato ai danni di un ristorante del centro di Torino.

Cosa è successo

L’intervento è scattato nelle prime ore della notte, quando la Centrale Operativa ha diramato una nota relativa a una “spaccata” ai danni di un ristorante di via Cavour. Un uomo aveva infatti infranto la vetrina del locale utilizzando un tombino e si era introdotto all’interno dell’attività per poi fuggire in direzione di via San Francesco da Paola, portando con sé il registratore di cassa.

La Volante dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico ha predisposto un’attività di ricerca lungo le possibili vie di fuga, individuando poco dopo, in via Accademia Albertina, un uomo corrispondente alle descrizioni ricevute che scavalcava un muretto dei giardini dell’Aiuola Balbo. Gli agenti lo hanno raggiunto e fermato in via San Massimo.

Durante il controllo, il 35enne non aveva più la scarpa destra e presentava diverse escoriazioni e piccoli tagli sulle braccia.

Nel frattempo, la Volante del commissariato di P.S. Dora Vanchiglia e il personale della polizia scientifica hanno effettuato accertamenti sul luogo della spaccata, rinvenendo tra i frammenti della vetrata una scarpa destra identica a quella indossata dall’uomo sottoposto a controllo, mentre all’interno del ristorante è stato recuperato il tombino utilizzato per infrangere la vetrina.

Il 35enne, sprovvisto di documenti, è stato condotto in questura per gli accertamenti, dai quali è emerso che era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Torino, con l’ulteriore prescrizione di permanere in casa nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 05:30, nonché all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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