A Torino prende il via Terra Madre Salone del Gusto 2026, all’inaugurazione Sergio Mattarella – FOTO

TORINO – È ufficialmente iniziata a Torino una nuova edizione, la 16ª, di Terra Madre Salone del Gusto che si svolgerà dal 24 al 27 settembre 2026 nel centro della città. Una edizione particolarmente significativa perché coincide con i 40 anni di Slow Food Italia e sarà la prima senza il fondatore Carlo Petrini, scomparso nei mesi scorsi.

L’inaugurazione si è svolta al Teatro Regio di Torino, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e delle istituzioni cittadine e regionali.

«La biodiversità è un patrimonio gigantesco che protegge la salute umana, connota l’ambiente e la nostra vita. È un patrimonio che ci interpella: la molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni. Senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza, l’uomo può comprimerla fino a distruggerla, e a distruggersi. La biodiversità è sfida cruciale per il futuro». Con queste parole, pronunciate durante la cerimonia di inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto 2026, il presidente della Repubblica Italiana ha aperto l’evento internazionale più importante dedicato al cibo e alle politiche agricole

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Biodiversity – Be Diversity”, un richiamo al valore della biodiversità nelle sue diverse dimensioni: naturale, agricola, gastronomica, culturale e sociale. Un tema che rappresenta uno dei pilastri dell’attività di Slow Food fin dalla nascita dell’associazione nel 1986.

Il Piemonte protagonista

E il Piemonte è protagonista anche nel cuore della manifestazione con Spazio Eccellenza Piemonte, lo stand della Regione in Piazzetta Reale.

Il nome scelto vuole rimarcare l’importanza del nuovo brand “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”, creato per contraddistinguere un impegno di qualità che unisce e promuove in modo coordinato l’agroalimentare, il turismo, lo sport, i parchi e le risorse ambientali della regione. Quarantanove sono gli eventi in calendario, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Lo spazio ospita quattro diverse aree tematiche:

l’area agroalimentare ed enogastronomica, con degustazioni, racconti e show cooking dei prodotti tipici del territorio in collaborazione con i produttori, i Consorzi di tutela Dop e Igp, i Distretti del cibo e le Condotte Slow Food del territorio;

l’area turistica, con i banchi informativi delle agenzie turistiche locali piemontesi (Atl), che informeranno il pubblico sulle straordinarie proposte turistiche e sportive del Piemonte;

l’area dedicata alle foreste, alla montagna e alla biodiversità, con un ricco programma di incontri e approfondimenti anche in collaborazione con gli operai forestali e i vivaisti regionali che hanno curato l’allestimento vegetale dell’area;

e, novità assoluta, l’area per valorizzare una grande tradizione alimentare piemontese, il pane, con l’Associazione dei panificatori del Piemonte che durante i giorni di fiera offrirà al pubblico pane, pizza e biscotti nelle tantissime varietà locali.

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