Bimbo investito a Torino, la mobilitazione continua: due nuovi presidi per la sicurezza stradale

TORINO – Dopo il corteo che questa mattina ha attraversato la pista ciclabile di corso Regina Margherita fino a Palazzo Civico, la mobilitazione civica a Torino continua. Nel luogo dove una piccola bicicletta bianca legata a un palo e il cartello “Voleva solo andare a scuola in bici” ricordano il bambino di 7 anni travolto e ucciso da un’auto, associazioni, famiglie e cittadini tornano a farsi sentire per esigere risposte concrete sulla sicurezza urbana.

Per dare continuità alla protesta e sollecitare interventi immediati a tutela di pedoni e ciclisti, sono stati indetti due nuovi appuntamenti giovedì 24 e venerdì 25 settembre 2026.

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Orari e luogo di ritrovo

I due presidi si svolgeranno al mattino, nella fascia oraria cruciale per gli spostamenti verso le scuole e i luoghi di lavoro, dalle 7:45 alle 8:45, all’incrocio tra corso Regina Margherita e via Balbo, ai margini del quartiere Vanchiglia.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza per ribadire le richieste già avanzate con forza davanti al Municipio e per trasformare il dolore in una presa di coscienza collettiva.

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