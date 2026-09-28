A Montalenghe dipendente scoperto a rubare gasolio dai mezzi aziendali, ne ha accumulati mille litri

MONTALENGHE – Mille litri di gasolio rubati e occultati da un dipendente infedele: è quanto scoperto dai carabinieri di Strambino che hanno poi denunciato l’uomo, un 46enne residente a Caluso.

Il caso

Ad accorgersi di quanto stava succedendo sono stati proprio il titolare e i dipendenti della ditta di asfaltatura per cui l’uomo lavorava a Montalenghe, nel Canavese; lo hanno infatti scoperto intento a rubare gasolio da un mezzo aziendale per la pulizia stradale.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato quattro taniche, alcune nascoste tra le piante, che l’uomo avrebbe utilizzato per riversare il carburante. All’interno dello zaino aveva stipato anche un coltellino.

Le indagini dei militari dell’Arma sono poi proseguite anche nell’abitazione del 46enne. Qui hanno scoperto in una legnaia mascherata una cisterna con mille litri di gasolio, riconducibili a precedenti furti a danno dell’azienda, e altre taniche.

L’intera refurtiva è stata sequestrata e restituita al titolare della ditta. L’uomo, denunciato alla procura di Ivrea, ora dovrà rispondere dei reati di tentato furto aggravato, furto continuato aggravato, ricettazione, porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere.

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