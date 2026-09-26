Delitto di via Gulli, attesa per l’udienza di convalida per i tre fermati: Matheus De Oliveira Morando è accusato di omicidio

TORINO –È attesa nel pomeriggio di oggi l’udienza per i tre fermati coinvolti nell’atroce delitto di Fabio Colapietro, in via Gulli a Torino. Sono Christian Matheus De Oliveira Morando, di 26 anni originario di Chivasso, Nicole Formichetti, docente di 47 anni originaria di Rieti, e l’italo-filippina Keith Butig, di 22 anni a dover comparire davanti al gip.

L’uomo è accusato omicidio e soppressione di cadavere, le due donne di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Il movente dell’omicidio sarebbe legato alla droga.

Il delitto

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre al 112 arriva una chiamata: “Mio figlio mi ha raccontato che ha fatto molto male a qualcuno”.

Dopo qualche minuto le volanti della polizia sono già in un appartamento nel quartiere Mirafiori. Qui vi trovano la donna che ha chiamato e il figlio, Matheus De Oliveira Morando di 26 anni. È quest’ultimo a confessare agli agenti di aver ucciso una persona in un altro appartamento. Ed lo stesso 26enne, insieme alla polizia, ad andare in via Gulli, nel quartiere Borgo Vittoria.

Salgono al quarto piano e suonano il campanello. Ad aprire il portone è Nicole Formichetti, 47enne insegnante di italiano in un istituto di Ciriè. L’odore nauseabondo investe gli agenti che non ci mettono molto a fare una scoperta atroce: in bagno alcuni sacchi neri contengono i resti di un uomo, fatto a pezzi. Il cadavere era in parte ricoperto da cemento a presa rapida. In un secchio lì vicino diversi coltelli da cucina con le lame di varie lunghezze.

La vittima è il 39enne Fabio Colapietro; da alcuni giorni i parenti dell’uomo non avevano più sue notizie. Sul corpo di Colapietro ci sono segni evidenti segni di violenza riconducibili a coltellate e bastonate come evidenziato dal medico legale e dagli esperti della Scientifica giunti sul posto.

Dal ritrovamento del corpo di Colapietro le indagini, coordinate dalla pm Lea Lamonaca, prendono un ritmo sempre più serrato. Prima la perquisizione nell’appartamento del 26enne – colui che avrebbe materialmente commesso il delitto – e in casa di una ragazza di 22 anni, Keith Butig. Poi il fermo delle tre persone al momento coinvolte. L’insegnate, la giovane e l’omicida.

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