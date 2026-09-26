È Marco Millari il paracadutista di 43 anni morto a Cumiana

CUMIANA – Era di Grugliasco e aveva 43 anni Marco Millari: è lui il paracadutista deceduto oggi in un incidente a Cumiana. Si indaga per stabilire la dinamica dei fatti.

Cosa è successo

La tragedia si è consumata intorno all’ora di pranzo di oggi in strada Galassia 11 a Cumiana. Qui, secondo quanto si apprende, Millari è precipitato da diversi metri con il paracadute.

Le persone che si trovavano con lui hanno immediatamente chiamato il 112 e mentre attendevano i soccorsi, guidati da un infermiere del Nucleo di Valutazione della Centrale Operativa del 118 di Torino, hanno cominciato a praticare le manovre di rianimazione.

Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e l’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. I sanitari hanno proseguito a lungo le manovre di rianimazione e hanno continuato anche durante il trasporto in elicottero verso il CTO di Torino.

Qui però Marco Millari è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale torinese: troppo gravi le ferite riportate.

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