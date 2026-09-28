Aggravata la sorveglianza speciale per due leader degli “Ultras Granata”, la richiesta del questore di Torino

TORINO – Massimo Gambino, questore di Torino, ha proposto al tribunale di Torino l’aggravamento della misura di sorveglianza speciale nei confronti di due esponenti di rilievo della tifoseria organizzata “Ultras Granata” del Torino F.C.

La decisione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale accoglie le risultanze degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura. Le indagini hanno infatti evidenziato come i due soggetti abbiano ripetutamente violato le prescrizioni della precedente misura di prevenzione, dimostrando una condotta ritenuta del tutto incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

I due soggetti, già gravati da precedenti e più volte destinatari di D.A.SPO., anche con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono attualmente sottoposti a provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, adottati in relazione a condotte violente poste in essere, in particolare, nei confronti di sostenitori di diversa fede calcistica.

Questo intervento rientra nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto della polizia di Stato contro i fenomeni di violenza nel calcio, mirata in particolare al monitoraggio rigoroso dei soggetti recidivi già noti alle forze dell’ordine.

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