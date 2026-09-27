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CronacaTorino

Bambino di 5 anni investito a Torino, non è stato un incidente: 24enne arrestata per tentato omicidio

La donna è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali aggravate

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3 minuti fa

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TORINO – Quello che sembrava un incidente si sta rivelando un episodio di ben altra natura e gravità: il bambino di cinque anni sarebbe stato investito di proposito; l’auto è andata a sbattere contro una vettura parcheggiata, subito dopo la fuga della conducente.

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È stato il padre a dare una svolta al caso, a riconoscere chi guidava la Fiat Panda che ha quasi ucciso il figlio e a dire agli investigatori che si tratta della sua ex. La donna, torinese di 24 anni, è stata rintracciata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e arrestata per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Probabilmente era il padre del piccolo il vero obiettivo della 24enne.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, erano circa le 22,30 di ieri, 26 settembre, quando all’incrocio tra via Pinelli e via Industria – in zona Cit Turin – una Fiat Panda gialla ha sbandato ed è andata contro un bimbo di cinque anni, investito mentre era insieme ai genitori, stavano tornando a casa. Il piccolo è stato sbalzato sull’asfalto.

A chiamare i soccorsi le persone che hanno assistito alla scena. Giunti sul luogo del sinistro, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al piccolo, poi trasportato – vista l’età – in codice rosso all’ospedale Regina Margherita. Ha riportato una frattura al livello dell’addome, ma non risulta in pericolo di vita ed è sempre rimasto vigilie. Al momento si trova ricoverato in chirurgia in prognosi riservata.

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