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La comunicazione del clima nelle testate locali un webinar il 6 ottobre con giornalisti italiani e francesi

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II 6 ottobre 2026 alle ore 17.00 si svolge un webinar online dal titolo 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 -𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐢 dedicato al ruolo dell’informazione locale nella comunicazione dei cambiamenti climatici, con un confronto tra giornalisti italiani e francesi.

L’incontro sarà un’occasione per condividere esperienze, approcci e buone pratiche nella narrazione del clima e dei suoi effetti sui territori, raccogliendo idee e spunti per nuove modalità di comunicazione e possibili progettualità comuni.

Un momento di confronto transfrontaliero per riflettere su come rendere l’informazione climatica più accessibile, efficace e vicina alle comunità locali.

L’incontro è organizzato con il Patrocinio di ANSO Associazione Nazionale Stampa Online e in collaborazione con Quotidiano Piemontese, nell’ambito di CliCAlp, progetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA e co-finanziato dall’Unione Europea. Il progetto è coordinato da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con Volubilis – Rete euro-mediterranea per la città e i paesaggi.

Il cambiamento climatico si racconta anche attraverso l’informazione locale. Ma come cambia il modo di comunicare il clima? E quali strumenti e collaborazioni possono aiutare giornalisti e testate a raccontarlo meglio?

Il programma del webinar Comunicazione del clima nelle testate locali
Forum di confronto tra giornalisti italiani e francesi

17:00 – Introduzione a cura del moderatore Domenico Letizia – Giornalista e Communication Manager, redattore envi.info

17:05-17:25 – Il racconto del clima nelle testate locali

Contesto francese

Célie Caraty – Responsabile delle attività di sensibilizzazione a livello nazionale QuotaClimat

Franck Jaen – Giornalista e documentarista, corrispondente giornalistico La Provence

Contesto italiano

Luigi Vendola – Giornalista Eco dalle Città

Daniele Cat Berro – Giornalista climatico Società Meteorologica Italiana

17:25-17:30 Breve sondaggio

17:30 – 17:40 – Esperienze di collaborazione tra giornalisti e testate

  • Vittorio Pasteris – Direttore Quotidiano Piemontese
  • Lyse Mauvais – Giornalista freelance Reporterre

17:40-17:45 Il ruolo delle organizzazioni professionali

  • Dominique Martin-Ferrari – Giornalista Associazione dei Giornalisti Ambientali del Mediterraneo

17:45-17:55 Opportunità progettuali e nuove collaborazione

  • Emanuela Rosio – Direttrice envi.info

Célie Caraty – Responsabile delle attività di sensibilizzazione a livello nazionale QuotaClimat

17:55-18:00 Breve sondaggio

18:00-18:10 Conclusioni a cura del moderatore

Per registrarsi al seminario italo francese sulla comunicazione del clima organizzato da Clicalp – Quotidiano Piemontese e supportato da ANSO

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