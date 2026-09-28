La comunicazione del clima nelle testate locali un webinar il 6 ottobre con giornalisti italiani e francesi

Un momento di confronto transfrontaliero per riflettere su come rendere l’informazione climatica più accessibile, efficace e vicina alle comunità locali.
L’incontro è organizzato con il Patrocinio di ANSO Associazione Nazionale Stampa Online e in collaborazione con Quotidiano Piemontese, nell’ambito di CliCAlp, progetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA e co-finanziato dall’Unione Europea. Il progetto è coordinato da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con Volubilis – Rete euro-mediterranea per la città e i paesaggi.
Il cambiamento climatico si racconta anche attraverso l’informazione locale. Ma come cambia il modo di comunicare il clima? E quali strumenti e collaborazioni possono aiutare giornalisti e testate a raccontarlo meglio?
Il programma del webinar Comunicazione del clima nelle testate locali
Forum di confronto tra giornalisti italiani e francesi
17:00 – Introduzione a cura del moderatore Domenico Letizia – Giornalista e Communication Manager, redattore envi.info
17:05-17:25 – Il racconto del clima nelle testate locali
Contesto francese
Célie Caraty – Responsabile delle attività di sensibilizzazione a livello nazionale QuotaClimat
Franck Jaen – Giornalista e documentarista, corrispondente giornalistico La Provence
Contesto italiano
Luigi Vendola – Giornalista Eco dalle Città
Daniele Cat Berro – Giornalista climatico Società Meteorologica Italiana
17:25-17:30 Breve sondaggio
17:30 – 17:40 – Esperienze di collaborazione tra giornalisti e testate
- Vittorio Pasteris – Direttore Quotidiano Piemontese
- Lyse Mauvais – Giornalista freelance Reporterre
17:40-17:45 Il ruolo delle organizzazioni professionali
- Dominique Martin-Ferrari – Giornalista Associazione dei Giornalisti Ambientali del Mediterraneo
17:45-17:55 Opportunità progettuali e nuove collaborazione
- Emanuela Rosio – Direttrice envi.info
Célie Caraty – Responsabile delle attività di sensibilizzazione a livello nazionale QuotaClimat
17:55-18:00 Breve sondaggio
18:00-18:10 Conclusioni a cura del moderatore
Per registrarsi al seminario italo francese sulla comunicazione del clima organizzato da Clicalp – Quotidiano Piemontese e supportato da ANSO