A Casale Monferrato l’ultima tappa piemontese della staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi

CASALE MONFERRATO – Si è chiusa oggi pomeriggio a Casale Monferrato (AL) il percorso piemontese della staffetta paraciclistica di Obiettivo Tricolore 2026. La sesta edizione della competizione ideata nel 2020 da Alex Zanardi nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e promozione dello sport paralimpico è iniziata il 20 settembre in Emilia-Romagna e terminerà in Friuli Venezia-Giulia l’8 ottobre.

Dal 27 settembre gli atleti – che corrono in sella alle loro handbike, biciclette, carrozzine olimpiche e di corsa – sono in Piemonte: domenica scorsa la tappa Brugnato-Gavi ha inaugurato l’edizione nella nostra regione, in un percorso particolarmente impegnativo, che si è concluso nella cittadina alessandrina in piazza Dante alle 17. La staffetta è ripartita lunedì 28 alla volta di Alba (CN), con arrivo in piazza Michele Ferrero: ad Alba si sono tenute anche diverse iniziative collaterali e incontri tra studenti e atleti. Infine, oggi 29 settembre l’Alba-Casale ha visto l’arrivo dei tre atleti in gara in piazza Mazzini, poco dopo le 16, accolti dall’amministrazione comunale di Casale.

A raccogliere il testimone, la campionessa paralimpica di canoa Veronica Silvia Bigli, originaria di Gabiano (AL).

Domani, alle 9.30, la staffetta ripartirà alla volta della Lombardia, penultima regione toccata dall’iniziativa.

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