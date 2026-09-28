Tensione al presidio in corso Regina a Torino: dopo il tamponamento con una bici automobilista dà in escandescenza, intervengono cinque volanti

TORINO – Momenti di alta tensione e caos questa mattina tra via Montebello e corso Regina Margherita, a pochi passi dall’avvio di un presidio cittadino.

Cosa è successo

Il tamponamento tra il conducente in sella a una bicicletta che apriva il cordone dei manifestanti e il conducente di vettura nera parcheggiata a bordo strada si è presto trasformato in una rissa.

Da un primo alterco verbale tra il ciclista e il conducente del veicolo, la situazione è rapidamente degenerata. L’automobilista è sceso dall’abitacolo aggredendo fisicamente chiunque si trovasse nelle vicinanze.

Subito dopo, l’uomo è risalito a bordo sfrecciando ad alta velocità lungo il controviale e mettendo a serio rischio l’incolumità dei partecipanti al presidio. La sua corsa si è arrestata all’altezza del supermercato MD: qui l’aggressore è nuovamente sceso e ha rovistato nei cestini dei rifiuti in cerca di bottiglie di vetro da scagliare contro i presenti, fortunatamente senza trovarne.

Ne è nato un secondo violento scontro fisico con alcuni manifestanti. Sul posto si è quindi reso necessario l’intervento di ben cinque volanti della polizia, intervenute d’urgenza sul posto per bloccare l’aggressore e mettere in sicurezza l’area.

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