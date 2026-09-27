Il Gip ha deciso: restano in carcere i tre fermati per il delitto di via Gulli a Torino

TORINO – Era attesa, ed è arrivata la decisione del Gip sulla convalida del fermo per i tre coinvolti nell’atroce delitto di Fabio Colapietro, in via Gulli a Torino: Christian Matheus De Oliveira Morando, di 26 anni originario di Chivasso, Nicole Formichetti, docente di 47 anni originaria di Rieti, e l’italo-filippina Keith Butig, di 22 anni, resteranno in carcere.

Facciamo però chiarezza: il Gip Antonio Borretta, che si era riservato la decisione, non ha convalidato i fermi – giacché non è stato riconosciuto il pericolo di fuga –, ma ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli e ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.

L’uomo è accusato di omicidio e soppressione di cadavere, le due donne di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.

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