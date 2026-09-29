Caro carburanti, Nova Coop taglia i listini Enercoop: benzina a 1,99€ e gasolio a 2,19€. Le stazioni di servizio in Piemonte

TORINO – Nova Coop aderisce al price cup contro i rincari energetici e annuncia un netto taglio dei prezzi nella propria rete di stazioni di servizio Enercoop in Piemonte. A partire da oggi e fino al 25 ottobre 2026, il prezzo massimo della benzina viene fissato a 1,99 euro al litro, mentre quello del diesel scende a 2,19 euro al litro: tariffe inferiori di oltre 12 centesimi al litro rispetto alle attuali medie regionali.

L’iniziativa si applica negli impianti di

Con questa misura, la Cooperativa intende alleviare la pressione sulle tasche di famiglie e imprese, facendosi carico dell’erosione dei margini a fronte di prezzi d’acquisto all’ingrosso rimasti invariati.

Anche in questa occasione Nova Coop vuole fare la propria parte per contribuire a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e accompagnare le imprese in una fase di particolare pressione sui costi, questo rappresenta per la Cooperativa un forte investimento sui margini in un contesto nel quale non registriamo contrazioni del prezzo di acquisto dei carburanti e in un settore nel quale da sempre Nova Coop sviluppa politiche di forte convenienza a favore dei propri soci e clienti.

È una scelta coerente con il ruolo che la Cooperativa ha assunto negli ultimi anni, intervenendo per quanto possibile per contenere gli effetti dell’inflazione per i consumatori nel carrello della spesa e che oggi vede nel costo del carburante la voce più pesante, per effetto delle tensioni internazionali.