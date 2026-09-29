Con l’inizio dell’anno scolastico è tornato il problema dei trasporti: bus pieni e minorenni lasciati a piedi

CHIVASSO – Anno scolastico nuovo ma i problemi con il trasporto pubblico sono sempre gli stessi, e a denunciarne la situazione è Alberto Avetta, consigliere regionale Pd.

In particolare, si sono registrati disagi nel Canavese come nel Biellese e molte delle segnalazioni riguardano la linea GTT 3429 utilizzata ogni mattina da decine di ragazzi di San Benigno Canavese e dei comuni vicini per raggiungere gli istituti superiori di Chivasso e fare rientro a casa nel pomeriggio.

In una nota, infatti, il consigliere parla di immagini e racconti da parte dei diretti interessanti che descrivono – e vivono – una situazione ormai diventata intollerabile: gli autobus pieni fino all’ultimo centimetro disponibile; giovani costretti a viaggiare ammassati e, in più occasioni, minorenni lasciati direttamente a terra lungo la strada perché i mezzi non erano più in grado di accogliere altri passeggeri.

Ancora una volta ci chiediamo come sia possibile che la Regione non riesca a svolgere un ruolo di regia e di raccordo sui vari territori tra la programmazione scolastica delle ore di lezione e gli orari delle corse dei bus, così da garantire passaggi più confacenti alle uscite da scuola. Le richieste avanzate dagli amministratori locali (penso ai Sindaci di Chivasso e San Benigno Canavese, che sollecitano corse aggiuntive o mezzi di maggiore capienza negli orari più frequentati), dai genitori e dalle organizzazioni sindacali, devono trovare ascolto e risposte concrete. Altrimenti, inutile parlare di mobilità sostenibile, se le famiglie sono costrette a usare la macchina per garantire la scuola ai figli.

Conclude Avetta.

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