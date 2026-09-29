Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 29 settembre 2026: i numeri vincenti

Torna il consueto appuntamento con la fortuna. Questa sera, a partire dalle ore 20:00, si rinnova l’attesa per i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Migliaia di giocatori in tutta Italia sono pronti a verificare la propria schedina nella speranza di agganciare la combinazione giusta, centrare la cinquina vincente o conquistare il ricchissimo jackpot in palio che oggi vale 33,4 milioni di euro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 29 settembre 2026:

in aggiornamento

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 29 settembre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 29 settembre 2026:

in aggiornamento

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 33,4 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 1° ottobre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

in aggiornamento

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 1° ottobre:

in aggiornamento

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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