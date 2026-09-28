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Dove sono i distributori Eni a Torino e in Piemonte
Da oggi è attivo lo sconto sui carburanti deciso dall’azienda
TORINO – E’ in vigore da questa mattina lo sconto deciso da Eni sui carburanti per venire incontro alle necessità dei cittadini. Secondo quanto annunciato dall’azienda petrolifera il carburante verrà venduto nelle sue stazioni di servizio a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio.
Si tratta di circa 17 centesimi di euro in meno rispetto al prezzo medio del gasolio, calcolando i prezzi con l’applicazione dello sconto governativo sulle accise deciso dal govenro e attivo da sabato.
Dove sono le stazioni di servizio Eni a Torino e in Piemonte?
Come fare quindi a trovare la stazione di servizio Eni più vicina a casa o al luogo in cui ci si trova per poter fare rifornimento al prezzo più basso sul mercato?
L’operazione di ricerca è piuttosto semplice. Eni ha infatti un sito dedicato alla ricerca delle stazioni di servizio.
Basta inserire la propria posizione e il motore di ricerca restituisce le indicazioni con stazioni più vicine. In Piemonte sono circa 300.
Cerca la stazione Eni più vicina a te.
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