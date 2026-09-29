Torino, maxi operazione della polizia a Borgo Aurora: 400 persone identificate e multe per 28mila euro

TORINO – Dal 21 settembre è operativo un piano di contrasto alla microcriminalità, ai reati predatori e allo spaccio che sta interessando le aree più sensibili del quartiere, da Corso Principe Oddone a Porta Palazzo, fino ai giardini Madre Teresa di Calcutta e Lungo Po Machiavelli.

Dirette dal Commissariato Dora Vanchiglia, le attività vedono in campo un dispositivo interforze che comprende il Reparto prevenzione crimine “Piemonte”, le unità cinofile e diversi uffici della questura, supportati da polizia municipale, guardia di finanza e personale GTT.

I controlli

Un’azione ad ampio raggio che nella prima settimana ha portato all’identificazione di 426 persone – quasi la metà con precedenti di polizia -, un arresto e 10 denunce. I controlli a tappeto nei giardini pubblici hanno consentito di recuperare e sequestrare oltre 100 grammi di cannabinoidi.

Nessuno sconto per i locali della movida e del quartiere: su 20 esercizi ispezionati sono scattate sanzioni per oltre 28.000 euro a causa di carenze igienico-sanitarie, dehors abusivi e violazioni legate al gioco d’azzardo e al divieto di fumo. Sul fronte della viabilità, le forze dell’ordine hanno sanzionato 35 conducenti – con un’attenzione particolare a monopattini e bici elettriche – e sequestrato due mezzi. Infine, i controlli anti-portoghesi sulla linea 11 GTT hanno pizzicato 47 passeggeri senza biglietto su 180 verificati.

Dalla questura fanno sapere che i controlli ad alto impatto nel quartiere continueranno anche nelle prossime settimane.

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