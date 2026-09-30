Accoltella un uomo alla giugulare durante una lite a Novara e fugge in monopattino: arrestato per tentato omicidio

NOVARA – È stato individuato e tratto in arresto dalla polizia di Stato il presunto responsabile del grave tentato omicidio avvenuto la sera dello scorso 10 settembre sotto i portici di piazza Garibaldi, nei pressi della stazione ferroviaria di Novara. Si tratta di un giovane di 25 anni senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia.

Cosa è successo

I fatti risalgono alla serata del 10 settembre quando, al culmine di un diverbio nato per futili motivi, la vittima è stata raggiunta alla gola da una coltellata. Il fendente ha reciso la vena giugulare dell’uomo. Data la gravità della ferita e il pericolo imminente di vita, gli agenti della Squadra Volanti giunti sul posto hanno trasportato d’urgenza la vittima direttamente al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’aggressore, subito dopo l’assalto, si era dato a una rapida fuga a bordo di un monopattino, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

Le indagini e il rintraccio

Le indagini della Squadra Mobile di Novara si sono attivate nell’immediato. Attraverso la scrupolosa analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza cittadine e dei locali commerciali della zona, unita alle testimonianze raccolte sul posto, i poliziotti sono riusciti a identificare il responsabile già il giorno seguente.

Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla procura della Repubblica di Novara, che ha richiesto l’emissione di una misura cautelare, poi accolta ed emessa dal Gip nella serata del 28 settembre.

L’arresto

La svolta definitiva è arrivata nel pomeriggio di ieri, 29 settembre. Nel corso di specifici servizi di appostamento e monitoraggio, gli agenti hanno rintracciato l’indagato nell’area della stazione ferroviaria di Vercelli. Durante il fermo, il 25enne è stato inoltre trovato in possesso di 29,2 grammi netti di hashish, motivo per cui è stato anche denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale cittadina a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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