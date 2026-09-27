Un’altra ciclista investita in piazza Rivoli a Torino: è il secondo scontro in pochi giorni

TORINO – Solo due giorni fa un uomo sulla sua bicicletta è stato colpito dal conducente di una Citroën bianca mentre impegnava l’attraversamento di piazza Rivoli, all’altezza dell’intersezione con corso Francia.

Ciclista investita

Ieri sera uno scontro stradale ha visto coinvolta ancora una ciclista e il conducente di una vettura. Secondo quanto si apprende, il sinistro si è verificato poco dopo le 19.30, e sempre in piazza Rivoli. La donna, che stava attraversando la carreggiata lungo l’attraversamento dedicato alle biciclette, è stata travolta dal conducente di una Volvo grigia che si stava immettendo in corso Vittorio Emanuele II.

La ciclista è rimasta ferita a causa dell’impatto sull’asfalto. L’automobilista si è fermato immediatamente dopo l’impatto. Poco dopo sul posto è arrivato il personale sanitario del 118; la donna è stata quindi trasportata in ambulanza al Maria Vittoria, in codice verde.

Si indaga su quanto successo

L’episodio giunge in un momento di fortissima sensibilità e tensione cittadina sul tema della sicurezza stradale, a qualche giorno dalla scomparsa di Nicolò, il bambino di sette anni travolto in corso Regina Margherita mentre raggiungeva la scuola in bicicletta.

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