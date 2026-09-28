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“Basta morti in strada” a Torino un nuovo presidio a una settimana dalla morte del piccolo Nicolò

Presidio per Nicolò e per tutte le altre persone che sulla strada hanno perso la vita

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2 minuti fa

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TORINO – Una mobilitazione continua per non volgere lo sguardo altrove ignorando il problema, per non dimenticare tutte le vittime della strada. 

Per approfondire:

Il nuovo presidio

“Basta morti in strada”. Nel capoluogo piemontese  l’associazione FIAB Torino Bike Pride organizza un nuovo presidio, una nuova ondata di solidarietà e vicinanza attorno alla famiglia del piccolo Nicolò, il bambino di sette anni deceduto dopo essere stato investito quasi una settimana fa lungo la ciclabile di corso Regina Margherita mentre andava a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre.

Ma solidarietà anche per tutte le altre persone che sulla strada hanno perso la vita, come Angelo, Romina, Davide e Salvatore. Tante, troppe.

L’appuntamento è per martedì 29 settembre alle ore 19:00 in piazza Palazzo di Città.

A una settimana dall’uccisione di Nicolò, bambino di 7 anni che si stava recando a scuola in bici con il suo papà sul controviale di Corso Regina Margherita, scendiamo in piazza.

Non saremo soli: alla stessa ora, a Milano, si terrà il presidio organizzato da Città delle Persone.
Due città, una sola richiesta: basta morti in strada!

Nicolò stava facendo una delle cose più normali del mondo: andare a scuola in bicicletta. Era sulla corsia ciclabile quando una persona alla guida di un’auto lo ha travolto e ucciso.
Nessun bambino dovrebbe morire così.
Nessuno dovrebbe morire così.

Nicolò non è l’unico. Da inizio anno Davide, Angelo, Romina e Salvatore hanno perso la vita mentre pedalavano sulle strade di Torino e del Piemonte, ma sono così tante le vittime che è impossibile organizzare un presidio per ciascuna di loro, per questo martedì 29 settembre saremo in piazza per tutte e tutti e per le loro famiglie.

All’amministrazione di Città di Torino chiediamo più controlli sui limiti di velocità e sulla malasosta, controviali e strade a misura di bambine e bambini, una rete ciclabile davvero sicura e meno auto in città.

E a ognuno di noi, qualsiasi mezzo stia guidando, chiediamo di prendersi cura di tutte le persone che condividono la strada, a partire dalle più vulnerabili.

L’unico numero accettabile di morti sulla strada è zero!

Vieni in bici, vieni a piedi, porta chi vuoi.
L’importante è esserci.
Noi non ci fermiamo!

Basta morti in strada.

Scrivono sui social.

 

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