Derthona, beffa a Riga che segna allo scadere e vince 86-84 all’esordio in Eurocup dei tortonesi

La Baglietto Derthona Tortona cade all’esordio in BKT EuroCup. A Riga i padroni di casa vincono 86-84 con un canestro di Benjamin Shungu a quattro decimi dalla sirena, dopo una grande rimonta dei bianconeri. È una sconfitta amara quella della Baglietto Derthona Tortona all’esordio nella BKT EuroCup. Alla Xiaomi Arena di Riga, il Derthona viene battuto 86-84 dal Riga Zelli al termine di una partita combattuta fino all’ultimo possesso.

A decidere la sfida è Benjamin Shungu, protagonista assoluto dei lettoni. Il play americano segna il canestro della vittoria con un tiro dal gomito della lunetta a soli 4 decimi dalla sirena, spegnendo le speranze di Tortona. Derthona era riuscito a recuperare cinque punti nell’ultimo minuto. Dopo la tripla di Alibegovic e la penetrazione di Prentiss Hubb, i bianconeri trovano l’84-84 a 14 secondi dalla fine.

Quando il supplementare sembra ormai vicino, Shungu prende però in mano l’ultimo possesso di Riga e trova il canestro dell’86-84. Derthona ha ancora una possibilità sulla rimessa dopo il time-out, ma il tentativo di Alibegovic vicino al ferro non trova il bersaglio.

Per Tortona il migliore realizzatore è Prentiss Hubb, autore di 16 punti con 4/7 da tre e 6 assist. Importante anche la prestazione di Justin Gorham, protagonista soprattutto a rimbalzo con 11 palloni catturati.

Coach Mario Fioretti commenta l’esordio di Tortona in Europa:

Noi siamo partiti abbastanza male in difesa, siamo stati costretti a inseguire per quasi tutta la partita e abbiamo poi messo la testa avanti nel punteggio con quel +5 firmato dalle due triple di Hubb. Direi che per tutti i secondi venti minuti è stata una gara equilibrata, decisa poi da un tiro. Siamo dispiaciuti di non essere riusciti a partire come volevamo, ovviamente nell’ultimo quarto la pressione è salita per noi, qualche volta abbiamo accelerato un po’ troppo il ritmo, qualche tiro nel finale l’abbiamo mancato. Sono cose che possono succedere quando si parte male, fai lo sforzo di rientrare in partita ma poi al momento decisivo non riesci a portarla a casa.»