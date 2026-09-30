Juventus, bilancio 2025-26 in rosso di 66 milioni: aumento di capitale da 250 milioni

TORINO – La Juventus chiude il bilancio 2025-26 con una perdita di 66 milioni di euro. I conti sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione del club bianconero, che ha contestualmente deciso di proporre all’assemblea degli azionisti, convocata per il 3 novembre, un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro.

L’operazione, secondo quanto spiegato dalla società, è finalizzata a sostenere il rafforzamento della struttura patrimoniale e la competitività sportiva, oltre a possibili interventi sugli asset immobiliari strategici, a partire dall’Allianz Stadium, e alla valorizzazione del brand e alla sostenibilità economico-finanziaria del club.

Exor pronta a versare 60 milioni

Il socio di maggioranza Exor ha già comunicato l’intenzione di sottoscrivere la propria quota dell’aumento di capitale. La holding della famiglia Agnelli effettuerà inoltre immediatamente un versamento di 60 milioni di euro a titolo di anticipo.

Per la Juventus si tratta del nono esercizio consecutivo chiuso in perdita. Nel bilancio 2024-25 il rosso era stato di 58 milioni di euro, mentre la società sottolinea come il risultato negativo dell’ultima stagione fosse ampiamente previsto.

Costi operativi in calo di 42 milioni

Nonostante il risultato negativo, il bilancio evidenzia alcuni elementi di miglioramento. I costi operativi sono diminuiti di 42 milioni di euro, senza una riduzione degli investimenti destinati alla competitività sportiva.

Anche i ricavi da sponsorizzazioni hanno mostrato una maggiore stabilità, tornando a superare la soglia dei 120 milioni di euro.

Sul fronte finanziario, la struttura del debito viene descritta come più equilibrata anche grazie all’emissione di un bond da 150 milioni di euro con scadenza a 12 anni.

Previsioni ancora negative nel 2026-27

Il piano aziendale è stato comunque aggiornato alla luce delle prospettive per i prossimi esercizi. La Juventus prevede un altro risultato negativo nel 2026-27, soprattutto a causa della mancata partecipazione alla Champions League nella stagione in corso.

Le previsioni della società indicano però un progressivo miglioramento nei due esercizi successivi, all’interno di un percorso finalizzato al rafforzamento patrimoniale e alla sostenibilità economico-finanziaria del club.

La parola passerà ora agli azionisti, chiamati il 3 novembre a esprimersi sulla proposta di aumento di capitale da 250 milioni di euro.

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