A Torino torna la libreria più lunga del mondo: due chilometri di libri sotto i portici

TORINO – Due chilometri di librerie sotto i portici del centro, un centinaio di appuntamenti, 71 librerie torinesi, 56 case editrici e 46 espositori di libri antichi e fuori catalogo. Sabato 10 e domenica 11 ottobre Torino torna a trasformarsi in una grande libreria all’aperto con la diciannovesima edizione di Portici di Carta, la manifestazione dedicata al mondo del libro e della lettura.

Il percorso si svilupperà per circa due chilometri, da piazza Castello a Porta Nuova, coinvolgendo i portici del centro e numerosi luoghi culturali della città. Un appuntamento che mette in rete editori, librai, biblioteche, scuole, gruppi di lettura e lettori di tutte le età.

Una libreria lunga due chilometri

Nel fine settimana saranno presenti 71 librerie, tra indipendenti e di catena, librerie antiquarie, remainders e bouquinistes, insieme a 56 case editrici e a 46 espositori de “Il libro ritrovato”, dedicato ai libri antichi e fuori catalogo.

L’offerta sarà organizzata in 16 aree tematiche, dalla narrativa alla saggistica, dai gialli ai fumetti, dalla poesia alla storia, dalla scienza ai viaggi, fino alle letture per bambini e ragazzi, all’arte e alle lingue.

L’omaggio a Dario Fo

La dedica speciale della diciannovesima edizione sarà a Dario Fo, nel centenario della nascita e nel decennale della morte, in collaborazione con la Fondazione Fo Rame.

A raccontare la vita, il teatro e l’eredità artistica del Premio Nobel saranno il figlio Jacopo Fo e Matthias Martelli, interprete del repertorio di Fo, in dialogo con il giornalista e regista teatrale Sergio Ariotti.

Gli editori ospiti: La Nave di Teseo e Terre di Mezzo

Due saranno le case editrici ospiti dell’edizione 2026: La Nave di Teseo e, per l’editoria per l’infanzia, Terre di Mezzo.

La Nave di Teseo porterà a Torino lo scrittore malese Tash Aw, candidato al Booker Prize 2025 con Il Sud, il cantautore Ermal Meta, che dialogherà con Dario Voltolini sul rapporto tra scrittura e musica, e la scrittrice Claudia Durastanti.

Tra gli appuntamenti anche quello con Massimo Cacciari, dedicato alla collana Krisis e al giurista Natalino Irti.

Per Terre di Mezzo arriveranno invece Abby Hanlon, autrice della serie di successo Dory fantasmagorica, e il rapper Francesco “Kento” Carlo, insieme a diversi illustratori, autori e fumettisti.

Da Chiara Gamberale a Nicola Lagioia

Il programma propone numerosi altri incontri con scrittori e scrittrici.

Ci saranno Chiara Gamberale, con il nuovo romanzo Liberi tutti, Matteo Lancini, che parlerà di coppia e social con Annalena Benini, e Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega 2015, con il nuovo libro Santa Barbara.

Tra gli ospiti figurano inoltre Francesca Giannone, Marco Cassardo, Enrica Tesio, Marco Amerighi, Milena Palminteri, Elena Loewenthal, Aurora Tamigio e Anna Pavignano.

Non mancherà un omaggio a Luca Beatrice, curatore e critico d’arte scomparso nel gennaio 2025, con la partecipazione di Maurizio Assalto, Michele Coppola, Enzo Ghigo, Maurizia Rebola, Paola Gribaudo e Marco Reinò.

Tornano i Mini Portici per bambini e ragazzi

Una parte importante della manifestazione sarà dedicata ai lettori più giovani. Il programma Mini Portici avrà il suo centro negli spazi coperti di piazza San Carlo, con incontri, laboratori, letture e attività artistiche.

Tra le iniziative ci sarà anche uno speciale Gioco dell’Oca dedicato a Dory fantasmagorica, mentre gli autori di Terre di Mezzo saranno protagonisti di diversi appuntamenti.

La manifestazione proseguirà anche nelle scuole torinesi con Portici a scuola: lunedì 12 ottobre Abby Hanlon e Francesco “Kento” Carlo incontreranno studentesse e studenti.

Libri, legalità, intercultura e ambiente

Portici di Carta non sarà soltanto una manifestazione dedicata alla vendita e alla presentazione dei libri. Il programma comprende anche incontri dedicati a intercultura, inclusione e migrazioni, organizzati dal Centro Interculturale della Città di Torino, e gli appuntamenti delle Giornate della Legalità attraverso il programma Portici della Legalità.

Tornano inoltre le iniziative dedicate al rapporto tra letteratura e ambiente, con appuntamenti al Gazebo Sambuy di piazza Carlo Felice.

Per la prima volta parteciperà anche il Consiglio Regionale del Piemonte, che sabato 10 ottobre proporrà appuntamenti a Palazzo Lascaris e alla Biblioteca regionale “Umberto Eco”.

Sette passeggiate letterarie per scoprire Torino

Tra gli appuntamenti più attesi tornano anche le passeggiate letterarie curate da Alba Andreini, pensate per attraversare Torino seguendo le storie, i luoghi e i personaggi legati alla letteratura.

Saranno sette gli itinerari complessivi: sei passeggiate in programma domenica 11 ottobre alle 10 e, per la prima volta, una passeggiata notturna.

Sabato sera alle 21 partirà infatti da piazza Savoia 7 “Le vie della santità. Luoghi e azioni dei Santi sociali di Torino”.

Duemila buoni da 10 euro per comprare libri

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche un’iniziativa pensata per sostenere le librerie e incentivare la lettura.

La Regione Piemonte, in collaborazione con il Circolo dei lettori, metterà a disposizione 2.000 “Buoni da leggere Portici di Carta”, del valore di 10 euro ciascuno.

I buoni saranno ritirabili durante il weekend della manifestazione e potranno essere utilizzati per acquistare libri presso i banchi delle librerie presenti a Portici di Carta.

Dove si svolge Portici di Carta

Gli appuntamenti saranno distribuiti in diversi luoghi del centro di Torino: piazza San Carlo, l’Oratorio San Filippo Neri, Gallerie d’Italia, il Teatro Regio, piazza Carlo Felice e il Giardino Sambuy, oltre agli spazi del Consiglio Regionale del Piemonte.

Gli incontri sono gratuiti fino a esaurimento posti, mentre per partecipare alle passeggiate e agli itinerari è necessario acquistare il biglietto attraverso il sito del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Nei giorni precedenti, inoltre, le librerie torinesi accompagneranno il pubblico verso il grande weekend con “Aspettando Portici di Carta”, un programma di incontri, dialoghi, reading e confronti dedicati al libro e alla lettura.

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