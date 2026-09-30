A Settimo Torinese il Festival dell’Innovazione e della Scienza: il programma con grandi ospiti, da Alessandro Cattelan a Mario Tozzi

SETTIMO TORINESE – Vi avevamo già presentato il tema della XIV edizione del prestigioso Festival dell’Innovazione e della Scienza a Settimo Torinese (TO). “Reazioni” è «un invito a osservare i legami che uniscono fenomeni apparentemente distanti, a comprendere come individui, comunità e sistemi rispondano alle trasformazioni del presente e a riflettere sul ruolo che ciascuno di noi può avere nel produrre cambiamento» spiega la segreteria organizzativa del festival, che si terrà da questa domenica 4 ottobre a domenica prossima, 11 ottobre.

Presentiamo ora i punti salienti del programma della rassegna, che è organizzata da Fondazione ECM in collaborazione con il Comune.

Festival diffuso

Saranno 10 i luoghi in cui prenderà vita l’iniziativa a Settimo: Biblioteca Archimede, Ecomuseo del Freidano, Teatro Garybaldi Suoneria, Pieve di San Pietro in Vincoli, piazza della Libertà, via Italia e altri spazi all’aperto. In particolare, il 10 ottobre il Festival si svilupperà ancora di più sul territorio cittadino trasformando il centro storico in un grande spazio dedicato alla scoperta, all’incontro e alla partecipazione, con il Villaggio Scientifico. In più, per la prima volta, alcuni incontri del Festival verranno ospitati all’interno della Pieve di San Pietro, e in continuità con la precedente edizione alcuni eventi del Festival si svolgeranno all’interno della Torre Medievale.

Non solo il territorio comunale. Anche quest’anno il Festival uscirà dai confini settimesi per raggiungere 11 comuni del territorio della Città metropolitana: Avigliana, Brandizzo, Castiglione Torinese, Chieri, Collegno, Leini, Moncalieri, Nichelino, San Gillio, San Mauro Torinese e Venaria Reale.

Il programma

Saranno moltissimi gli appuntamenti proposti dal Festival: potete trovare il programma completo qui. L’apertura della rassegna, domenica 4 ottobre, sarà al Torino Outlet Village, con una giornata a cura del MU-CH – Museo della Chimica e di Junior Science.

Per citare alcuni degli incontri più attesi e degli ospiti più conosciuti, partiamo da giovedì 8 ottobre. Alle ore 18.00 a Settimo in piazza della Libertà Alessandro Cattelan interverrà in Reazioni in onda. Il giorno successivo, venerdì 9 ottobre alle 18.00, nella Sala Innova7, a parlare sarà Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica. Seguirà alle ore 21 l’intervento di Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore del mensile Domino, con l’incontro “Il pianeta inquieto”.

Il rapporto tra reazioni chimiche e percezione sensoriale sarà al centro del Workshop di degustazione dell’acqua SMAT (domenica 10 ottobre, ore 9.45 e 11.15, Ecomuseo del Freidano), condotto da operatori certificati SMAT. Se ne parlerà anche con Le allergie alimentari, tra reazioni e rivoluzioni (domenica 11 ottobre, ore 11.30, Sala Ragazzi della Biblioteca Archimede), incontro con Mariangela Bosoni, pediatra allergologa, e Susanna Francesca Corazza, infermiera specializzata in area critica e pediatrica. Roberta Bruzzone sarà protagonista di Quando tutto cambia. Le reazioni umane tra emozioni, conflitti e violenza, 10 ottobre, ore 11.00, palco in piazza della Libertà. Si proseguirà con Ci vuole coraggio per raccontare la verità (10 ottobre, ore 15.00, Spazio Mercurio), con Giulia Bosetti, giornalista e coordinatrice della redazione Rai Report, Elisa Marincola, giornalista d’inchiesta Rai, e Mara Filippi Morrione, dell’Associazione Amici di Roberto Morrione

Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, sarà protagonista di due appuntamenti: il primo sabato 10 ottobre, alle 17.00, sul Palco di Piazza della Libertà, per presentare il suo libro Caro sapiens (Mondadori, 2025). Sempre sabato 10 ottobre, alle 21.00, al Teatro Garybaldi, Mario Tozzi terrà un secondo appuntamento con lo spettacolo 50 sfumature di Sapiens.

Il legame tra scienza e natura sarà al centro di Piante in movimento (10 ottobre, ore 17.00, Spazio Mercurio) con Francesco Tomasinelli, curatore della mostra Piante Guerriere, e Maria Consolata Siniscalco, direttrice dell’Orto Botanico dell’Università di Torino.

Cosa succede tra lo sparo dello starter e il primo passo fuori dai blocchi? A parlarne saranno il campione olimpico Filippo Tortu, oro nella 4×100 a Tokyo 2020, e la giovane promessa Alessia Succo, campionessa mondiale under 18 nei 60 metri ostacoli in Questione di millesimi (10 ottobre, ore 15.00, sul Palco di piazza della Libertà).

La giornata di domenica 11 ottobre si aprirà alle 11.00 con Nicola Lagioia, che nella Sala Innova7 della Biblioteca Archimede presenterà il suo nuovo Santa Barbara (Einaudi, 2026). Alle 14.30, nella stessa sala, Margherita Vicario, cantautrice, attrice e regista, sarà protagonista di Alchimie pop: la chimica tra note e cinema.

Domenica 11 ottobre, alle 14.30 nella Sala Ragazzi della Biblioteca Archimede, Emma Gatti, geologa e geochimica planetaria, e Andrea D’Ottavio, ingegnere di operazioni e missioni spaziali Thales Alenia Space Italia, interverranno in La Luna tra scienza, immaginario e potere.

Alle 16.00, nella Sala Innova7, il giornalista e saggista Beppe Severgnini parlerà di generazioni a confronto a partire dal suo bestseller Socrate, Agata e il futuro (Rizzoli, 2026).

Per i più giovani

Il festival ha in serbo anche letture, presentazioni ed eventi indirizzati ai più piccoli, nonché un’iniziativa dedicata alle scuole. Dal 5 al 9 ottobre, infatti, ogni mattina la Sala Levi ospiterà un ciclo di conferenze pensate per gli studenti delle scuole superiori, con la partecipazione di docenti e ricercatori su temi che spaziano dalla crittografia quantistica al diritto dello spazio, dalla chimica computazionale alla psicologia del gioco digitale.

Le mostre

Come da tradizione, poi, il programma del Festival prevede anche la realizzazione di mostre e attività all’interno dello Spazio Mostre dell’Ecomuseo del Freidano, con l’esposizione Piante Guerriere. Viaggio tra i vegetali che pensano di essere animali che svelerà le sorprendenti strategie di adattamento e risposte all’ambiente delle piante carnivore.

Nell’ambito del Festival Metropolitano, la Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” di Chieri ospita inoltre, dal 3 al 30 ottobre, la mostra 1925 – 2025 Payne e Leavitt: due astronome, un centenario, a cura di Infini.to – Planetario di Torino, dedicata alle scoperte di Cecilia Payne e Henrietta Leavitt, che nel 1925 rivelarono di cosa sono fatte le stelle e che la via Lattea è solo una tra miriadi di galassie.

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