Upo e UniTo conferiranno la laurea honoris causa al fisico Giorgio Parisi

TORINO – Università di Torino e Università del Piemonte Orientale conferiranno la laurea honoris causa in Fisica dei Sistemi Complessi a Giorgio Parisi. La cerimonia, a cui sarà possibile accedere su prenotazione, si terrà mercoledì 14 ottobre alle ore 11 nell’auditorium del Complesso Aldo Moro in via Sant’Ottavio, a Torino.

A consegnare il riconoscimento al premio Nobel 2021 saranno la rettrice dell’UniTo Cristina Prandi e il rettore del’UPO Menico Rizzi.

Classe 1948, romano, Giorgio Parisi è uno dei più autorevoli fisici teorici contemporanei e professore emerito presso Sapienza Università di Roma. Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei dal 2018 al 2021, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Nel 2021 gli è stato conferito il Premio Nobel per la Fisica per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria.

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