A Torino torna a illuminarsi il monumento a Vittorio Emanuele II

TORINO – Il monumento a Vittorio Emanuele II, situato tra corso Vittorio Emanuele II e corso Galileo Ferraris, ha nuovamente la sua illuminazione architetturale. Iren ha infatti completato e acceso il nuovo impianto a tecnologia LED, restituendo piena visibilità e decoro a uno dei simboli della città.

L’intervento si è reso necessario per sostituire l’impianto originario – realizzato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2006 – rimasto spento per diversi anni e ormai obsoleto. Progettato dal settore tecnico di Iren Smart Solutions per integrarsi con il tessuto urbano senza alcun impatto visivo, il nuovo sistema sfrutta i sostegni già presenti, senza la necessità di installare nuove strutture.

Dal punto di vista tecnico e prestazionale, l’impianto si compone di dieci proiettori LED ad alta efficienza che garantiscono un risparmio energetico del 20%:

Otto apparecchi con ottica ellittica valorizzano in modo uniforme il corpo dell’opera, valorizzando le colonne doriche.

Due proiettori dedicati illuminano la statua posta alla sommità, sia sul fronte sia sul retro.

Tonalità e resa cromatica della luce sono state calibrate per rispettare i materiali originari del monumento e integrarsi con il contesto urbanistico circostante.

L’opera, dal valore complessivo di circa 20.000 euro, è stata interamente sostenuta da Iren, confermando l’impegno del Gruppo al fianco della Città di Torino nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico e monumentale.

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