Torino
A Torino torna a illuminarsi il monumento a Vittorio Emanuele II
Il monumento torna a splendere
TORINO – Il monumento a Vittorio Emanuele II, situato tra corso Vittorio Emanuele II e corso Galileo Ferraris, ha nuovamente la sua illuminazione architetturale. Iren ha infatti completato e acceso il nuovo impianto a tecnologia LED, restituendo piena visibilità e decoro a uno dei simboli della città.
L’intervento si è reso necessario per sostituire l’impianto originario – realizzato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2006 – rimasto spento per diversi anni e ormai obsoleto. Progettato dal settore tecnico di Iren Smart Solutions per integrarsi con il tessuto urbano senza alcun impatto visivo, il nuovo sistema sfrutta i sostegni già presenti, senza la necessità di installare nuove strutture.
Dal punto di vista tecnico e prestazionale, l’impianto si compone di dieci proiettori LED ad alta efficienza che garantiscono un risparmio energetico del 20%:
- Otto apparecchi con ottica ellittica valorizzano in modo uniforme il corpo dell’opera, valorizzando le colonne doriche.
- Due proiettori dedicati illuminano la statua posta alla sommità, sia sul fronte sia sul retro.
- Tonalità e resa cromatica della luce sono state calibrate per rispettare i materiali originari del monumento e integrarsi con il contesto urbanistico circostante.
L’opera, dal valore complessivo di circa 20.000 euro, è stata interamente sostenuta da Iren, confermando l’impegno del Gruppo al fianco della Città di Torino nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico e monumentale.
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