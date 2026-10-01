Eurotech acquisisce il ramo di VEM Solutions: coinvolto lo stabilimento di Venaria Reale

VENARIA REALE – Eurotech ha firmato un accordo vincolante per acquisire il ramo d’azienda di VEM Solutions dedicato all’ingegnerizzazione, all’industrializzazione e alla produzione di schede e sistemi elettronici. Nel perimetro dell’operazione rientra anche lo stabilimento di Venaria Reale, in provincia di Torino, dove lavorano circa venti persone.

L’operazione riguarda una realtà specializzata nello sviluppo e nella vendita di apparati per la connected mobility e l’Internet of Things (IoT). Il perfezionamento dell’acquisizione, fa sapere Eurotech, è previsto nel mese di ottobre 2026, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive previste dall’accordo.

Lo stabilimento di Venaria Reale

Il ramo acquisito comprende lo stabilimento torinese di VEM Solutions, i relativi impianti e sistemi produttivi, lo stock di materiali e componenti, il know-how, la proprietà intellettuale e i rapporti contrattuali con clienti e fornitori.

Nell’operazione rientra anche l’organico, composto da circa venti persone. Al 31 dicembre 2025 il ramo aveva registrato ricavi indicativamente pari a 4 milioni di euro.

Eurotech prevede di garantire la continuità delle attività e di investire nello sviluppo del ramo, mettendo a disposizione le proprie competenze tecnologiche, le risorse e la presenza internazionale.

Nasce Eurotech Manufacturing Services

L’acquisizione avverrà attraverso una nuova società, Eurotech Manufacturing Services S.r.l.: VEM Solutions conferirà preliminarmente il ramo d’azienda nella NewCo, che sarà poi acquisita interamente da Eurotech.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare la capacità industriale del gruppo e avere un maggiore controllo sulle fasi di ingegnerizzazione, industrializzazione e produzione. Secondo Eurotech, l’integrazione dovrebbe inoltre consentire di coordinare maggiormente i processi produttivi e attivare sinergie operative.

Il gruppo punta in particolare sull’integrazione tra hardware, software, intelligenza artificiale, cybersecurity e competenze ingegneristiche, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche per applicazioni industriali, trasporti, energia e altri settori ad alta affidabilità.

Un’operazione da 1,2 a 1,6 milioni di euro

Il corrispettivo complessivo dell’operazione è indicativamente compreso tra 1,2 e 1,6 milioni di euro. Una parte sarà versata al momento del closing, con le consuete rettifiche legate alla posizione finanziaria netta e al capitale circolante della NewCo.

È prevista inoltre una componente relativa al magazzino trasferito, che sarà pagata in un massimo di 24 rate mensili, oltre a un eventuale earn-out a favore di VEM Solutions legato alla media degli EBITDA della nuova società negli esercizi dal 2027 al 2029.

Eurotech precisa che l’acquisizione non modifica i dati previsionali comunicati dal gruppo lo scorso 27 gennaio.

“Un passo concreto nel rafforzamento della piattaforma industriale”

«Con questo accordo compiamo un passo concreto nel rafforzamento della piattaforma industriale di Eurotech», ha dichiarato Massimo Milan, amministratore delegato di Eurotech. Secondo Milan, l’operazione permetterà di rafforzare le capacità industriali lungo il ciclo di vita delle soluzioni e di garantire allo stesso tempo continuità e nuove prospettive alle attività acquisite.

Domenico Petrone, azionista di riferimento di VEM Solutions, ha invece sottolineato il valore della continuità dopo oltre cinquant’anni di storia dell’azienda. Con l’operazione, ha spiegato, l’esperienza maturata nella progettazione, industrializzazione e produzione si unirà alle competenze tecnologiche e alla presenza internazionale di Eurotech.

Dopo il closing, previsto a ottobre, partirà l’integrazione del ramo d’azienda, con l’obiettivo dichiarato di mantenere la continuità operativa e produttiva dello stabilimento di Venaria Reale.

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