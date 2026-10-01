Il Balon fa festa: una domenica tra vinili, oggetti vintage e grandi concerti

TORINO – Domenica 4 ottobre torna nelle vie di Borgo Dora la Festa del Balon, giunta alla quinta edizione. L’iniziativa, promossa da Impresa Sociale Balon insieme alle realtà commerciali e culturali del quartiere, porterà per tutta la giornata musica, esposizioni, incontri e attività per il pubblico.

La festa nasce con l’obiettivo di valorizzare la storia e l’identità commerciale di Borgo Dora, uno dei luoghi più conosciuti di Torino per il mercato dell’antiquariato e del vintage. Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria del mercatino, con centinaia di espositori, insieme alle botteghe storiche del borgo.

Il programma si svilupperà in diverse aree, dalle 12 alle 21.

Musica e auto storiche in piazza Borgo Dora

Il palco principale di piazza Borgo Dora ospiterà sei formazioni musicali che si alterneranno nel corso della giornata, attraversando diverse stagioni e sonorità della tradizione rock: dagli anni Cinquanta al British rock, passando per Tex-Mex e funky.

Alle 19 è in programma l’esibizione della Big Blues Jam, con cinque interpreti vocali femminili della scena musicale piemontese impegnate in un tributo alle grandi artiste della tradizione blues e soul.

Nella stessa area sarà possibile visitare l’esposizione organizzata dal car club West Custom Italy, dedicata alle storiche Ford Mustang e alla storia del celebre modello americano.

Al Cortile del Maglio la “Patchanka Edition”

Al Cortile del Maglio il protagonista sarà invece il mondo dei vinili, con un mercato specializzato accompagnato dalla musica di sette dj.

Il tema scelto per questa edizione è la “Patchanka Edition”, dedicata alle contaminazioni tra generi musicali che hanno caratterizzato la scena degli anni Novanta. Saranno esposti anche materiali grafici originali dell’epoca.

Previsto inoltre un talk con Luca Morino e Federico Sacchi, dedicato alla musica e alle contaminazioni che hanno segnato quella stagione.

Da Freddie Mercury ai Ramones

Uno degli appuntamenti della Festa del Balon sarà dedicato ad alcune importanti ricorrenze della storia della musica internazionale.

Nello slargo centrale di via Borgo Dora si parlerà infatti di Freddie Mercury, David Bowie e dei Ramones. L’appuntamento sarà condotto da Mao e vedrà la partecipazione di Alessandro Macinante, Domenico Mungo, Carlo Bordone, Marco Zuanelli e Martino Pasina, con la possibile partecipazione dello scrittore Giuseppe Culicchia.

In particolare, il programma ricorderà gli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, i 10 anni dalla scomparsa di David Bowie e i 50 anni dal primo album dei Ramones, considerato uno dei dischi che contribuirono alla nascita del fenomeno punk.

In esposizione ci saranno anche manifesti originali tratti dal volume Ramones sniffing posters. La parte musicale sarà affidata alle tribute band Wally Gators, Ziggy Played Guitar e Luca Spadaro Queen Celebration Night.

Spazio anche ai bambini

La Festa del Balon coinvolgerà anche i più piccoli. In collaborazione con le Scuole Cottolengo sarà allestita un’area con laboratori didattici, gonfiabili gratuiti, percorsi espositivi e visite guidate all’interno della struttura scolastica.

Durante la giornata saranno inoltre proposti il contest fotografico e le visite guidate alla scoperta di Borgo Dora, del Sermig e del Cottolengo.

«Tutta l’energia del Balon è racchiusa in questo evento – spiega Michele Lacidogna, rappresentante del Balon e direttore artistico della manifestazione -. La musica rappresenta il clima di festa che si vive qui ogni fine settimana, mentre le mostre richiamano gli innumerevoli oggetti del passato e d’arte che popolano i nostri banchi e negozi».

Per Simone Gelato, rappresentante di Impresa Sociale Balon, la manifestazione è anche un modo per ringraziare i visitatori che frequentano il mercato durante tutto l’anno: «Con la loro presenza costante ci confermano il loro affetto».

La Festa del Balon si svolgerà domenica 4 ottobre dalle 12 alle 21 nelle diverse aree di Borgo Dora. Informazioni sul programma, sul contest fotografico e sulle visite guidate sono disponibili sui canali social del Balon e sul sito ufficiale della manifestazione.

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