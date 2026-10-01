Rivoli, travolti da un furgone mentre corrono: feriti due podisti

RIVOLI – Nella serata di ieri due podisti residenti a Rivoli – un uomo di 48 anni e una donna di 39 – sono stati investiti dal conducente di un furgone lungo via Villarbasse (strada provinciale 184) mentre si stavano allenando.

L’impatto si è verificato nella prima serata. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone procedeva in direzione di Villarbasse quando ha travolto i due sportivi, che correvano nel senso opposto di marcia. Il conducente del veicolo, un giovane del posto, si è immediatamente arrestato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112.

I due runner sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasportati in ambulanza al vicino ospedale di Rivoli. Ad avere la peggio è stato l’uomo, entrato in struttura in condizioni più gravi, ma fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rivoli per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la successiva rimozione del furgone, l’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando inevitabili disagi alla circolazione locale.

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