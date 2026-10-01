Torino, sfila il portafogli a una donna sul bus della linea 18: arrestato grazie agli agenti in borghese

TORINO – Sfruttava l’affollamento dell’ora di punta per derubare i passeggeri, ma l’ennesimo colpo gli è stato fatale. Nella tarda mattinata di venerdì 25 settembre, intorno alle 13, gli agenti del Reparto operativo speciale della polizia locale di Torino hanno arrestato in flagranza un ventiseienne con l’accusa di furto con destrezza aggravato.

L’operazione è scattata nei pressi della fermata “Auditorium” tra corso San Maurizio e via Rossini, dove la pattuglia ha notato il giovane muoversi con atteggiamento sospetto. Quando il sospettato è salito sul bus della linea 18, un agente in borghese lo ha seguito a bordo senza farsi notare.

Per mascherare i propri movimenti, l’uomo si era posizionato lo zaino sul petto e una giacca sull’avambraccio. Nel tragitto verso piazza Carlo Emanuele II si è avvicinato a una passeggera, riuscendo ad aprirle lo zaino e a sfilarle il portafogli con i documenti.

Sceso dal mezzo qualche fermata dopo, il ventiseienne è stato immediatamente bloccato dagli agenti, mentre l’operatore in borghese invitava la vittima a controllare i propri effetti personali. Constatato il furto, la donna ha sporto denuncia sul posto e si è vista restituire subito il maltolto, ancora nascosto tra le pieghe della giacca del malvivente.

Su disposizione del PM, il 26enne è stato condotto nelle camere di sicurezza del Commissariato San Paolo. A seguito del processo per direttissima, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune e nella Provincia di Torino.

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