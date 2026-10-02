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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 2 ottobre 2026: i numeri vincenti
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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 1° ottobre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna il consueto appuntamento con la fortuna. Questa sera, a partire dalle ore 20:00, si rinnova l’attesa per i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Migliaia di giocatori in tutta Italia sono pronti a verificare la propria schedina nella speranza di agganciare la combinazione giusta, centrare la cinquina vincente o conquistare il ricchissimo jackpot in palio.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Ecco i numeri del Lotto di venerdì 2 ottobre 2026:
Bari:
Cagliari:
Firenze:
Genova:
Milano:
Napoli:
Palermo:
Roma:
Torino:
Venezia:
Nazionale:
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 2 ottobre sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
I numeri del Superenalotto del 2 ottobre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto:
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di sabato 3 ottobre 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
Firenze
Bari
Torino
Roma
Genova
Genova
Nazionale
Nazionale
Venezia
Cagliari
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 3 ottobre:
I simboli estratti al Simbolotto
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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