Furto con spaccata in gioielleria a Chivasso: ladri in fuga dopo l’inseguimento

CHIVASSO – Colpo nella notte alla gioielleria De Simone, sotto i portici della centralissima via Torino a Chivasso. Una banda di malviventi ha preso di mira l’esercizio commerciale nella notte di venerdì 2 ottobre 2026, riuscendo a portare via numerosi preziosi prima di allontanarsi a bordo di un’auto. Il bottino è ingente, ma deve ancora essere quantificato con precisione.

L’azione è stata particolarmente rapida. I ladri hanno sfondato l’ingresso della gioielleria e, nell’arco di circa quattro minuti, hanno fatto razzia all’interno del negozio, svuotando le vetrine e i cassetti dei banconi prima di darsi alla fuga.

L’allarme dei residenti e l’inseguimento dei carabinieri

A mettere in allarme i residenti della zona è stato il forte rumore provocato dallo sfondamento. È quindi scattata la richiesta di intervento ai carabinieri della compagnia di Chivasso.

Quando i militari sono arrivati in via Torino, la banda era ancora nelle vicinanze. I malviventi sono saliti a bordo di un’Audi RS6 e sono fuggiti, dando vita a un inseguimento. Al termine della corsa, però, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno quindi avviato le indagini per ricostruire con precisione le diverse fasi del furto e identificare i responsabili. Un elemento importante potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’ingresso della gioielleria e nelle zone circostanti.

Le cesoie idrauliche potrebbero provenire da un altro furto

Un possibile elemento di collegamento con un altro episodio avvenuto poco prima arriva dall’attrezzatura utilizzata per sfondare l’ingresso della gioielleria. Tra gli strumenti impiegati dalla banda ci sarebbero anche cesoie idrauliche.

Secondo quanto emerso, l’attrezzatura potrebbe essere stata rubata poco prima al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Volpiano, dove si sarebbe introdotto un gruppo di malviventi.

Anche su questo episodio sono in corso accertamenti. Gli investigatori dovranno verificare se esista effettivamente un collegamento tra i due furti e se la stessa banda possa essere responsabile di entrambi i colpi.

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