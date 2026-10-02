Inchiesta OPS, a rischio il futuro delle testate piemontesi ex Netweek

PIEMONTE – L’inchiesta della Procura di Milano sul gruppo OPS coinvolge anche il futuro di diverse testate giornalistiche piemontesi che fanno capo a DMedia Group, società della galassia OPS Retail. Il gruppo editoriale comprende una parte delle storiche pubblicazioni locali nate nell’area Netweek, presenti in Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria.

La vicenda giudiziaria riguarda i principali esponenti del gruppo. Il 22 settembre, dopo gli interrogatori preventivi dell’11 settembre, la gip di Milano Giulia D’Antoni ha disposto la custodia cautelare in carcere per Luca Carleo e Ciro Di Meglio, mentre altre otto persone sono state raggiunte da misure interdittive. Complessivamente gli indagati sono 35, oltre a tre società.

A Carleo, ex executive chef diventato manager, vengono contestate, insieme agli altri indagati e secondo le rispettive posizioni, ipotesi di manipolazione del mercato, ostacolo alla vigilanza, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale e malversazione di erogazioni pubbliche. La Procura ipotizza inoltre operazioni finanziarie irregolari per oltre 30 milioni di euro attraverso l’utilizzo di prestiti obbligazionari convertibili, i cosiddetti POC.

Le accuse sono ancora nella fase delle indagini e dovranno essere verificate nel corso del procedimento. Le difese hanno contestato il quadro accusatorio e il provvedimento cautelare.

Le difficoltà delle società editoriali

Il procedimento giudiziario arriva in un momento già delicato per le società che gestiscono le attività editoriali. DMedia Group, Media (IN) e Publi (IN) avevano presentato il 17 luglio al Tribunale di Lecco una richiesta di concordato preventivo in continuità aziendale, con l’obiettivo di ristrutturare i debiti mantenendo in attività le pubblicazioni.

Il 31 luglio, però, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta. A fine agosto OPS Retail aveva comunicato al mercato di essere al lavoro sulla valutazione delle possibili iniziative per affrontare la situazione delle tre società editoriali.

Nel frattempo, il gruppo aveva già avviato un percorso di riduzione dei costi. Nel 2025 un accordo sindacale aveva previsto l’uscita volontaria di 19 dipendenti, mentre successivamente erano state ridotte le attività in diverse redazioni locali.

Le testate piemontesi

In Piemonte il gruppo comprende Notizia Oggi Vercelli, Il Canavese Ciriè, Il Canavese Rivarolo, Giornale di Ivrea, La Nuova Periferia di Chivasso, La Nuova Periferia di Settimo, Corriere di Novara, Corriere Valsesiano, Gazzetta di Saluzzo, Eco di Biella e Notizia Oggi Vercelli.

Si tratta di giornali radicati nei territori, con redazioni e collaboratori che seguono quotidianamente cronaca, politica locale, amministrazioni comunali, associazioni, sport ed economia.

La situazione societaria mette quindi al centro anche il tema della continuità delle pubblicazioni e delle ricadute sui lavoratori e sui fornitori. Il problema, peraltro, precede l’attuale inchiesta giudiziaria: le società editoriali erano già impegnate in un percorso di ristrutturazione finanziaria quando è arrivata la decisione del Tribunale di Lecco sul concordato.

Il futuro del gruppo

La vicenda di Carleo e Di Meglio si intreccia così con quella di un gruppo editoriale che gestisce numerose testate locali. La Procura di Milano sta ricostruendo i movimenti finanziari e le operazioni societarie contestate agli indagati, mentre la situazione delle società editoriali dovrà essere affrontata sul piano industriale e finanziario.

Per le testate piemontesi, la questione più immediata riguarda quindi la possibilità di continuare a pubblicare i giornali e garantire il lavoro delle redazioni, mentre sul fronte giudiziario saranno i successivi sviluppi dell’inchiesta e del procedimento a stabilire eventuali responsabilità.

La difesa di Carleo e Di Meglio ha annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame.

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