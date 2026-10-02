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Meteo Piemonte, ancora nuvole e poche piogge: situazione stabile nei prossimi giorni
La situazione cambierà poco: sono previste nuvole irregolari, più compatte soprattutto sulle zone occidentali e settentrionali della regione
PIEMONTE – Il tempo sul Piemonte resterà abbastanza stabile nei prossimi giorni, anche se il cielo sarà spesso nuvoloso. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, una vasta area di alta pressione continuerà infatti a proteggere il Nord-Ovest italiano, mantenendo lontane le perturbazioni più organizzate.
La situazione cambierà poco: sono previste nuvole irregolari, più compatte soprattutto sulle zone occidentali e settentrionali della regione. Qui, vicino alle vallate alpine, non sono escluse deboli e locali piogge.
Sulle zone centro-orientali del Piemonte, invece, il tempo sarà generalmente asciutto, con temporanee schiarite che si alterneranno ai passaggi nuvolosi.
Nel complesso, quindi, i prossimi giorni saranno caratterizzati da cielo variabile o nuvoloso e poche precipitazioni, concentrate soprattutto nelle aree vicine alle vallate alpine.
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